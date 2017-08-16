«Рубин» за первые три домашних матча выручил 10 миллионов

Заместитель коммерческого директора казанского «Рубина» Андрей Кораблев рассказал общественности, какой доход имеет клуб от билетов на первые три домашних матча текущего сезона.

«В наш адрес было много критики, когда мы до регламентного минимума ограничили получение бесплатных пригласительных на матчи. Сейчас за три домашних игры за билеты мы уже собрали 10 миллионов рублей, хотя за весь прошлый год сумма была порядка 17 миллионов», – заявил функционер.

Что касается турнирной ситуации волжан, то после шести туров они идут на восьмом месте в турнирной таблице.