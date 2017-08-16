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    «Рубин» за первые три домашних матча выручил 10 миллионов

    Заместитель коммерческого директора казанского «Рубина» Андрей Кораблев рассказал общественности, какой доход имеет клуб от билетов на первые три домашних матча текущего сезона.

    «В наш адрес было много критики, когда мы до регламентного минимума ограничили получение бесплатных пригласительных на матчи. Сейчас за три домашних игры за билеты мы уже собрали 10 миллионов рублей, хотя за весь прошлый год сумма была порядка 17 миллионов», – заявил функционер.

    Что касается турнирной ситуации волжан, то после шести туров они идут на восьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.08.2017 16:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 17 августа 2017, 17:36

      Если ещё в футбол играть начнете , выручка будет больше.

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 16 августа 2017, 19:50

      "волжан" ?)))

      -1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > lysenkoff 16 августа 2017, 20:39

      Открой карту и посмотри где Казань

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > lysenkoff 17 августа 2017, 09:32

      ...а ты думал Казань на Неве?

      -1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > FaTeK1945ru 18 августа 2017, 09:49

      Остроумие прям как у Петроси

      Я Знаю на чем стоит Казань.


      Первый раз слышал чтобы Рубин так называли, обычно ФК "Волга" или "Нижний Новгород" упоминались как волжане.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > lysenkoff 18 августа 2017, 18:50

      ...сынок,мне и годов столько же как Петросяну, и ты ещё многого не знаешь и сердиться негоже.

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:57

      Не густо!

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      Рейтинг: +448

      Paladius 16 августа 2017, 17:51

      Будет игра у команды и зрители подтянуться, а за ними и пополнение бюджета! Хотя цены на матчи можно и поменьше сделать, для того. чтобы собирать полные стадионы!

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      Рейтинг: +404

      tilham 16 августа 2017, 16:33

      ТАК ДЕРЖАТЬ

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 16 августа 2017, 16:23

      не плохо , молодцы..

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