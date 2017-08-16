Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором»

Бразильский нападающий турецкого «Аланьяспора» Вагнер Лав подписал с клубом новое трудовое соглашение. Теперь две стороны связаны друг с другом до лета 2020 года.

За турецкий коллектив южноамериканец выступает с лета прошлого года и смог стать лучшим бомбардиром местного чемпионата.

Российской публике Вагнер Лав знаком по игре за московский ЦСКА (2004-2013 годы).