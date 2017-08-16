Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором»

    Бразильский нападающий турецкого «Аланьяспора» Вагнер Лав подписал с клубом новое трудовое соглашение. Теперь две стороны связаны друг с другом до лета 2020 года.

    За турецкий коллектив южноамериканец выступает с лета прошлого года и смог стать лучшим бомбардиром местного чемпионата.

    Российской публике Вагнер Лав знаком по игре за московский ЦСКА (2004-2013 годы).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 августа 2017, 15:27

      Уже б давно вернул бы Гинер его домой. Старый конь борозды не испортит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 14:41

      Ну еще бы не продлили за 28 игр забыл 23 гола

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 14:50

      Простите, а где он их забыл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > Manilov 16 августа 2017, 15:10

      Забыл за Аланьяспором когда они в прошлом сезоне играли в первой лиги турции

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Manilov 16 августа 2017, 15:12

      В конюшне)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11