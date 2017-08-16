Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором»

Уже б давно вернул бы Гинер его домой. Старый конь борозды не испортит
Бразильский нападающий турецкого «Аланьяспора» Вагнер Лав подписал с клубом новое трудовое соглашение. Теперь две стороны связаны друг с другом до лета 2020 года.
За турецкий коллектив южноамериканец выступает с лета прошлого года и смог стать лучшим бомбардиром местного чемпионата.
Российской публике Вагнер Лав знаком по игре за московский ЦСКА (2004-2013 годы).
Vagner Love 2 yıl daha Alanyasporumuzda#alanyaspor https://t.co/X9vHtSWcEC pic.twitter.com/98Q5wbcsIi— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 16 августа 2017 г.