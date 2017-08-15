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    «СКА-Хабаровск» намерен заработать на «Спартаке» порядка 3 миллионов

    Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев рассказал о ближайших планах клуба как спортивного хозяйства, а также заявил о его намерении пытаться зарабатывать деньги самостоятельно.

    «В наших ближайших планах – строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год. А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

    Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 миллионов рублей», – приводит слова функционера «Хабаровский край сегодня».

    Поединок «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится 27 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 06:30

      Бизнес-план интересный, жаль Спартак только раз в сезон приезжает.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 августа 2017, 05:46

      На Спартаке все зарабатывают.

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 августа 2017, 05:31

      Системы подготовки молодых игроков нет и не предвидится, кто не верит, пусть почитает Программу развития футбола. Что касается Спартака - сколько в основе воспитанников? А есть и академия, и все ступени команд по возрастам, и условия замечательные. А появились проблемы у основы - на дубль даже не смотрят, бегут за Беляевыми и Ноями, нет бы своих наигрывать раз титул практически упущен.

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