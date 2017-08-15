«СКА-Хабаровск» намерен заработать на «Спартаке» порядка 3 миллионов

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев рассказал о ближайших планах клуба как спортивного хозяйства, а также заявил о его намерении пытаться зарабатывать деньги самостоятельно.

«В наших ближайших планах – строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год. А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 миллионов рублей», – приводит слова функционера «Хабаровский край сегодня».

Поединок «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится 27 августа.