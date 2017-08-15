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    ЦСКА и «Спартак» поблагодарили судей за работу на дерби

    Главный арбитр матча шестого тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком» (2:1) Владимир Сельдяков рассказал, что игравшие команды остались удовлетворены работой его бригады.

    «Представители «Спартака» и ЦСКА, которым было разрешено зайти после матча в судейскую, подошли и поблагодарили нас. Это было очень приятно. Наверное, это самая высокая оценка, когда приходят руководители обеих команд и благодарят.

    Мы приняли правильное решение на 38-й минуте, не назначив пенальти после падения Марио Фернандеса. Пытаемся выполнять свою работу качественно, надеясь только на себя. Мне помог ассистент, который сказал, что спартаковец сыграл в мяч, тем самым подтвердив мое мнение», – сказал арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

    Для Владимира Сельдяков обслуженное дерби стало первым топовым матчем в карьере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 20:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 августа 2017, 21:20

      Вот это другое дело!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 августа 2017, 20:57

      Одно из немногих матчей тура, которое не закончилось судейским скандалом.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 августа 2017, 20:56

      Таких судей ждет ФНЛ, пока у власти Мудко. Попытаются подкупить, судья откажется, и сошлют его подальше.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 августа 2017, 20:53

      Молодцы и судьи, и представители команд. И пенальти никакого на Фернандесе не было, о чём я сразу после матча и написал, хоть и болельщик ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 15 августа 2017, 20:48

      Молодец.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 августа 2017, 20:35

      Если нормально судить, то какие могут быть претензии? Особенно на фоне частых скандалов по судейству. Отлично отработали.

      4
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