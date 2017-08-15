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ЦСКА и «Спартак» поблагодарили судей за работу на дерби

15 августа 2017, 20:05
6

Главный арбитр матча шестого тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком» (2:1) Владимир Сельдяков рассказал, что игравшие команды остались удовлетворены работой его бригады.

«Представители «Спартака» и ЦСКА, которым было разрешено зайти после матча в судейскую, подошли и поблагодарили нас. Это было очень приятно. Наверное, это самая высокая оценка, когда приходят руководители обеих команд и благодарят.

Мы приняли правильное решение на 38-й минуте, не назначив пенальти после падения Марио Фернандеса. Пытаемся выполнять свою работу качественно, надеясь только на себя. Мне помог ассистент, который сказал, что спартаковец сыграл в мяч, тем самым подтвердив мое мнение», – сказал арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

Для Владимира Сельдяков обслуженное дерби стало первым топовым матчем в карьере.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Сельдяков Владимир
Комментарии (6)
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Супермачо
1502818555
Если нормально судить, то какие могут быть претензии? Особенно на фоне частых скандалов по судейству. Отлично отработали.
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Грыззь
1502819321
Молодец.
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cska-62
1502819628
Молодцы и судьи, и представители команд. И пенальти никакого на Фернандесе не было, о чём я сразу после матча и написал, хоть и болельщик ЦСКА.
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bset
1502819761
Таких судей ждет ФНЛ, пока у власти Мудко. Попытаются подкупить, судья откажется, и сошлют его подальше.
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BRO_football
1502819846
Одно из немногих матчей тура, которое не закончилось судейским скандалом.
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Павел Буре
1502821249
Вот это другое дело!
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