ЦСКА и «Спартак» поблагодарили судей за работу на дерби

Главный арбитр матча шестого тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком» (2:1) Владимир Сельдяков рассказал, что игравшие команды остались удовлетворены работой его бригады.

«Представители «Спартака» и ЦСКА, которым было разрешено зайти после матча в судейскую, подошли и поблагодарили нас. Это было очень приятно. Наверное, это самая высокая оценка, когда приходят руководители обеих команд и благодарят.

Мы приняли правильное решение на 38-й минуте, не назначив пенальти после падения Марио Фернандеса. Пытаемся выполнять свою работу качественно, надеясь только на себя. Мне помог ассистент, который сказал, что спартаковец сыграл в мяч, тем самым подтвердив мое мнение», – сказал арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

Для Владимира Сельдяков обслуженное дерби стало первым топовым матчем в карьере.