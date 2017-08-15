ЦСКА пока отказался от приобретения голкипера «Тамбова» Смирнова

ЦСКА на данный момент не намерен заключать контракт с голкипером «Тамбова» Олегом Смирновым. В начале августа тамбовский клуб объявил, что 26-летний страж ворот пройдет просмотр в стане армейцев. Тем не менее красно-синие, находящиеся в поисках замены 20-летнему Илье Помазуну, отказались от услуг Смирнова. При этом к данному вопросу ЦСКА и «Тамбов» намерены вернуться ближайшей зимой.

Сообщается, что армейцы продолжать поиски вратаря до конца трансферного окна. Однако интенсивность данного процесса будет напрямую зависеть от попадания команды в групповой раунд Лиги чемпионов.