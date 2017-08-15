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    ЦСКА пока отказался от приобретения голкипера «Тамбова» Смирнова

    ЦСКА на данный момент не намерен заключать контракт с голкипером «Тамбова» Олегом Смирновым. В начале августа тамбовский клуб объявил, что 26-летний страж ворот пройдет просмотр в стане армейцев. Тем не менее красно-синие, находящиеся в поисках замены 20-летнему Илье Помазуну, отказались от услуг Смирнова. При этом к данному вопросу ЦСКА и «Тамбов» намерены вернуться ближайшей зимой.

    Сообщается, что армейцы продолжать поиски вратаря до конца трансферного окна. Однако интенсивность данного процесса будет напрямую зависеть от попадания команды в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Источник: Euro-football.ru

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    15.08.2017 16:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 августа 2017, 12:39

      Зимой, так зимой! ЦСКА нужен вратарь, а Тамбову нужны финансы(причём надо сказать небольшие(особенно за такого вратаря))!

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 15 августа 2017, 20:53

      Зачем же конкуренцию Игорю создавать

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 17:03

      Лунева и Селихова прохлопали , как и Медведева . Сейчас началась лихорадка . Где вы - аналитики ЦСКА !

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 15 августа 2017, 17:08

      Это вратари молодые, им нужны вратарские карьеры! А нам нужен хороший и опытный вратарь предпенсионного возраста, который потребуется, если у Акинфеева будет травма. Типа Плетикосы или Диканя. Молодого Овчинникова не знаю, сказать мне о нём нечего, Помазуна видел в двух матчах подряд! Это тихий ужас!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > cska-62 15 августа 2017, 17:17

      С тобой согласен полностью ! Но Акинфа - не вечен .

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 15 августа 2017, 20:45

      Об основном голкипере нужно будет думать позже, сейчас рано! Да и Игорь, всю жизнь отдавший ЦСКА, сам скажет, чтобы искали ему замену, когда почувствует, что пора уходить.

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