«Локомотив» может успеть оформить трансфер нападающего до матча со «Спартаком»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной работе клуба, опровергнув вариант приглашения форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по которому столичный клуб не смог договориться с коллегами из Санкт-Петербурга. По словам функционера, уже в матче со «Спартаком» болельщики железнодорожников могут увидеть новичка в линии атаки.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 17 августа, в 17:30 на «Открытие Арене» в Москве.

– Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?

– Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.

– Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?

– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

– Или новый нападающий?

– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

– Речь идет об иностранном форварде?

– Деталей раскрывать не могу.