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    «Локомотив» может успеть оформить трансфер нападающего до матча со «Спартаком»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной работе клуба, опровергнув вариант приглашения форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по которому столичный клуб не смог договориться с коллегами из Санкт-Петербурга. По словам функционера, уже в матче со «Спартаком» болельщики железнодорожников могут увидеть новичка в линии атаки.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 17 августа, в 17:30 на «Открытие Арене» в Москве.

    – Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?

    – Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.

    – Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?

    – Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

    – Или новый нападающий?

    – Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

    – Речь идет об иностранном форварде?

    – Деталей раскрывать не могу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2017 07:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 августа 2017, 13:15

      Жоната у нас съезжут... Че за менеджмент в Рубине нах?!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:04

      Да Дзюба, тайна полишинеля, блин!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 августа 2017, 12:23

      Понапустят тумана, а зачастую на выходе "пшик".

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 11:40

      Дай бог,что бы ко двору пришёлся..да и 17-го пару банок положил.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 августа 2017, 11:12

      Интересно кто это будет)))

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 августа 2017, 11:09

      Локо нужен быстрый нападающий.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 августа 2017, 10:34

      Столько молодых нападающих у нас сидят в запасе! а они опять кого-то купить хотят! да я понимаю, что пока они не могут усилить игру! по последним матча, это было хорошо заметно! Но их надо наигрывать, с ними надо работать! а они и не должны выстреливать сходу, это очень редкий случай , когда молодой нападающий сразу начинает играть на высоком уровне! А Палыч, снова начинает сетовать на недобор футболистов, вместо того, чтобы наигрывать кого есть!
      А я всё думал, почему Геркус, взяв Сёмина, всё равно ищет ему замену, несмотря на относительно хороший результат в прошлом сезоне! Наверно потому что он неохотно работает с молодёжью или не умеет этого делать, очень много ведь молодых игроков, которые расцвели в других клубах играли при Сёмине.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 августа 2017, 10:32

      Давайте давайте давайте , нападающего хорошего покупайте !

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 августа 2017, 10:26

      Думаю если успеют подписать нападающего, то все равно играть против Спартака не будет (адаптация и все такое...), ну может в конце на несколько минут выпустят. Будет Фарфан на острие

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 августа 2017, 09:09

      фарфан подойдет

      2
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