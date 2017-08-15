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  • «Локомотив» может успеть оформить трансфер нападающего до матча со «Спартаком»

«Локомотив» может успеть оформить трансфер нападающего до матча со «Спартаком»

15 августа 2017, 07:05
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной работе клуба, опровергнув вариант приглашения форварда «Зенита» Артема Дзюбы, по которому столичный клуб не смог договориться с коллегами из Санкт-Петербурга. По словам функционера, уже в матче со «Спартаком» болельщики железнодорожников могут увидеть новичка в линии атаки.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 17 августа, в 17:30 на «Открытие Арене» в Москве.

– Правда ли, что Семину предлагался Дзюба?

– Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с «Зенитом» по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу.

– Как оцените работу тренерского штаба «Локомотива»?

– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со «Спартаком». Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

– Или новый нападающий?

– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

– Речь идет об иностранном форварде?

– Деталей раскрывать не могу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Зенит Спартак Дзюба Артем Фарфан Джефферсон Геркус Илья
Комментарии (14)
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Приус
1502770268
БэУшный спартаковский Велик.
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bumer_moscow
1502777397
фарфан подойдет
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mdu86
1502782008
Думаю если успеют подписать нападающего, то все равно играть против Спартака не будет (адаптация и все такое...), ну может в конце на несколько минут выпустят. Будет Фарфан на острие
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XaXatyn
1502782324
Давайте давайте давайте , нападающего хорошего покупайте !
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KalterJax
1502782462
Столько молодых нападающих у нас сидят в запасе! а они опять кого-то купить хотят! да я понимаю, что пока они не могут усилить игру! по последним матча, это было хорошо заметно! Но их надо наигрывать, с ними надо работать! а они и не должны выстреливать сходу, это очень редкий случай , когда молодой нападающий сразу начинает играть на высоком уровне! А Палыч, снова начинает сетовать на недобор футболистов, вместо того, чтобы наигрывать кого есть! А я всё думал, почему Геркус, взяв Сёмина, всё равно ищет ему замену, несмотря на относительно хороший результат в прошлом сезоне! Наверно потому что он неохотно работает с молодёжью или не умеет этого делать, очень много ведь молодых игроков, которые расцвели в других клубах играли при Сёмине.
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RLoko
1502784561
Локо нужен быстрый нападающий.
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Lev Aleks
1502784769
Интересно кто это будет)))
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1502786402
Дай бог,что бы ко двору пришёлся..да и 17-го пару банок положил.
Ответить
Ще Гевара
1502788980
Понапустят тумана, а зачастую на выходе "пшик".
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El_Chori
1502792138
Жоната у нас съезжут... Че за менеджмент в Рубине нах?!
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