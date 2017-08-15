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    Рейс «Урала» задержался на шесть часов из-за тумана в Екатеринбурге

    Футболисты и персонал «Урала» на шесть часов задержались в аэропорту Калуги из-за тумана в Екатеринбурге и близлежащих городах. Команда пыталась добраться домой после матча в Туле с местным «Арсеналом» (2:2) в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Ближайший к Туле международный аэропорт находится в Калуге.

    «Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: Twitter

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    15.08.2017 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 августа 2017, 13:28

      специально сделано чтобы к цска не успели восстановиться)))

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > овертайм 16 августа 2017, 07:16

      да да Гинер купил! ))

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