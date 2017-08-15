Рейс «Урала» задержался на шесть часов из-за тумана в Екатеринбурге

Футболисты и персонал «Урала» на шесть часов задержались в аэропорту Калуги из-за тумана в Екатеринбурге и близлежащих городах. Команда пыталась добраться домой после матча в Туле с местным «Арсеналом» (2:2) в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Ближайший к Туле международный аэропорт находится в Калуге.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.