Циглер может стать игроком ЦСКА

Бывший защитник «Сьона» Рето Циглер попал в сферу интересов ЦСКА. По информации источника, 31-летний швейцарец, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, может подписать с армейцами однолетний контракт.

Футболист известен в России по выступлениям за «Локомотив», цвета которого защищал в 2012 году на правах аренды.

В прошлом сезоне Циглер провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии 25 матчей, в которых забил восемь голов.