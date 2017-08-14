Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Циглер может стать игроком ЦСКА

    Бывший защитник «Сьона» Рето Циглер попал в сферу интересов ЦСКА. По информации источника, 31-летний швейцарец, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, может подписать с армейцами однолетний контракт.

    Футболист известен в России по выступлениям за «Локомотив», цвета которого защищал в 2012 году на правах аренды.

    В прошлом сезоне Циглер провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии 25 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2017 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2017, 10:07

      Он не усиление. Во многих командах был нигде прочно не закрепился да и не показывал ничего особенного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 августа 2017, 05:58

      От Березых 4 года молод, еще бесплатно! Главное опыт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 августа 2017, 05:49

      31-летний и ЦСКА, если только свободным агентом... покупать явно не будут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 14 августа 2017, 22:12

      Хороший игрок. Вино с годами становится лучше, правда, пока не превращается в уксус

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 августа 2017, 21:41

      Наконец-то до Гинера дошло, что защитников в первую очередь надо покупать. Но Гинер никогда бы не взял такого возрастного игрока игрока. Так что это сомнительный трансфер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 августа 2017, 20:56

      написано же бывший игрок Сьона, в качестве свободного агента!!!
      А так на замену Жоре очень даже хорошо, + в атаке играет поувереней чем Жора.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      pixi65 14 августа 2017, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 14 августа 2017, 20:10

      Зачем опять это старьё брать ? Игнашевича и Березуцких хватает . Процент игроков , карьера которых после 30 резко пошла на взлёт ничтожно мал . Разве что бесплатно... Гинер ещё тот еврей . Правда до сих пор не могу понять , почему Панченко отпустил...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y > Lesha VV 14 августа 2017, 20:13

      на один год, уж лучше Васина)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Alex Y 14 августа 2017, 20:44

      причем тут васин? это игрок на левый фланг... ЦЗ из него днище по хлеще васина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 20:01

      Раз бесплатно, то можно взять. А там - как получится!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 августа 2017, 19:37

      Самое интересное, что трансфермаркет показывает, что игрок в данный момент без клуба. Т.е. выкупать трансфер не надо.
      Тогда скорее всего возьмут, главное по з/п договориться.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11