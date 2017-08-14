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    Бубнов: «Доработает ли Каррера до конца сезона? Все может быть»

    Экс-защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера сохранит свой пост как минимум до зимнего перерыва.

    «Думаю, до зимы Каррера доработает. А до конца сезона? Все может быть», – отметил Бубнов.

    После шести туров «Спартак» набрал лишь восемь очков, потерпев поражения в матчах с «Зенитом» (1:5) и ЦСКА (1:2). На данный момент красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    14.08.2017 18:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 августа 2017, 20:56

      А куда он денется! Все наладится!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 20:03

      Да плевать на ваше мнение эксперты хреновы-лучше уберите Наиля Измайлова-руки прочь от Карреры.

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 19:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каррера НЕ ДОРАБОТАЕТ до конца СЕЗОНА!
      ПРОВАЛ гарантирован безобразной игрой Спартака!
      В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      А разгром Спартака Зенитом и победа ЦСКА показали, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      -7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Popularov 14 августа 2017, 20:13

      как бомбит-то у тебя

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 19:20

      Мама не горюй , доработает! Но вот после 4-5 места в РФПЛ скорее всего - на выход . Если сам конечно не попросит отставки .

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 августа 2017, 19:02

      У меня нет злости к Спартаку и его соперников, одна обида за поражения.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > СЛАВА 81 15 августа 2017, 00:25

      Это надо пережить. Я вторую половину прошлого сезона при Будулае думал меня кондрашка хватит. Умудрились второе место даже просрать... Только вера поможет! Верь!)))

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      Рейтинг: +17819

      ilichkadr 14 августа 2017, 18:48

      Однозначно доработает до конца сезона. Нет смысла до ЧМ тренера менять. К тому же у Федуна с деньгами рановато.

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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 14 августа 2017, 18:31

      не нагнетай, буба-дурачок

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