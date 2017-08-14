Бубнов: «Доработает ли Каррера до конца сезона? Все может быть»

Экс-защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера сохранит свой пост как минимум до зимнего перерыва.

«Думаю, до зимы Каррера доработает. А до конца сезона? Все может быть», – отметил Бубнов.

После шести туров «Спартак» набрал лишь восемь очков, потерпев поражения в матчах с «Зенитом» (1:5) и ЦСКА (1:2). На данный момент красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.