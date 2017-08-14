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    Рабьо доволен тем, как проявил себя Неймар в дебютном матче

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо признался после победы над «Генгамом» (3:0) в матче второго тура французской Лиги 1, что ему было комфортно играть с новичком команды Неймаром.

    «Неймар показал себя с самой лучшей стороны, он был очень хорош. Особенно – в передачах. Играть с ним на поле одно удовольствие.

    Тренер хотел, чтобы игра была сбалансированной в атаке, применяя индивидуальные инструкции. И мы смогли реализовать эту установку», – сказал Рабьо.

    Напомним, что в своем дебютном матче Неймар отметился голом и результативной передачей.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    14.08.2017 09:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 15:12

      Здорово начал, отлично.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 августа 2017, 14:21

      Хороший игрок... многие говорили его уходом барсе нечего не будет... эт огромная потерия для барсы... потому что у них пепа своего нету как и раньше роналдиньо продав новых молодых талантов искал

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