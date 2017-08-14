Рабьо доволен тем, как проявил себя Неймар в дебютном матче

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо признался после победы над «Генгамом» (3:0) в матче второго тура французской Лиги 1, что ему было комфортно играть с новичком команды Неймаром.

«Неймар показал себя с самой лучшей стороны, он был очень хорош. Особенно – в передачах. Играть с ним на поле одно удовольствие.

Тренер хотел, чтобы игра была сбалансированной в атаке, применяя индивидуальные инструкции. И мы смогли реализовать эту установку», – сказал Рабьо.

Напомним, что в своем дебютном матче Неймар отметился голом и результативной передачей.