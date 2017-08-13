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    Бубнов: «Все идет к чемпионству «Зенита»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов после матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0) заявил, что наиболее вероятными претендентами на победу в турнире являются именно сине-бело-голубые.

    «Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона все и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона. К тому же конкуренты осенью будут задействованы в еврокубках, так что все будут в равных условиях. Если чемпионат будет развиваться такими темпами, то к зимнему перерыву у «Зенита» будет очень большой отрыв.

    Что касается «Ахмата», то у него ужасные проблемы в обороне. В первых турах команда не пропустила ни разу, а в последних трех – сразу десять мячей! Видно, что она перестраивается, не хватает баланса. Кроме того, Олег Кононов прибегнул к ротации из-за поражения от «Краснодара», что и сказалось на результате. Главное для грозненцев сейчас – не сломаться психологически», – считает специалист.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Ахмат».

    Источник: Sportbox.ru

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    13.08.2017 23:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +198

      ded-53 14 августа 2017, 08:39

      Рано говорить о чемпионстве, ещё очень много матчей впереди и всё может круто измениться, хотя Зенит сейчас посильнее остальных. Но всё равно рано.

      2
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 14 августа 2017, 08:34

      Да чемпион в этом сезоне Зенит!!! Ну кто кроме них может претендовать на золото? Самая борьба будет за серебряные медали!!!
      Удачи всем клубам, главное не расслабляться и показывать достойную игру, особенно в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +1709

      Краса 14 августа 2017, 05:53

      Трансферы замечательные, но играя на два фронта могут не выдержать в конце..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 14 августа 2017, 01:25

      Спроси до начала сезона любого гореаналитика,услышишь: давайте дождемся когда
      сыграют матчей десять,тады видней будет)) А Бубен ждать не может,зудит у него в одном месте. Эти бывшие футболеры потихоньку из ума выживают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 августа 2017, 01:16

      не идеть а ведут её

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 августа 2017, 00:14

      В прошлом сезоне этот эксперт несколько раз менял свое мнение о будущем чемпионе, так что лучше подождем и посмотрим...

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 00:03

      Зенит хорошую трансферную компанию провел

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2017, 23:53

      Ну какое пока чемпионство?играть еще бог знает сколько

      2
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 13 августа 2017, 23:48

      Надо бы сперва перезимовать, а там- видно будет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 23:32

      Бубен, не бубни, пожалуйста, а! Без тебя разберемся.

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