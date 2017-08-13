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Бубнов: «Все идет к чемпионству «Зенита»

13 августа 2017, 23:28
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов после матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0) заявил, что наиболее вероятными претендентами на победу в турнире являются именно сине-бело-голубые.

«Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона все и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона. К тому же конкуренты осенью будут задействованы в еврокубках, так что все будут в равных условиях. Если чемпионат будет развиваться такими темпами, то к зимнему перерыву у «Зенита» будет очень большой отрыв.

Что касается «Ахмата», то у него ужасные проблемы в обороне. В первых турах команда не пропустила ни разу, а в последних трех – сразу десять мячей! Видно, что она перестраивается, не хватает баланса. Кроме того, Олег Кононов прибегнул к ротации из-за поражения от «Краснодара», что и сказалось на результате. Главное для грозненцев сейчас – не сломаться психологически», – считает специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Ахмат».

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (12)
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prezent2017
1502656345
Бубен, не бубни, пожалуйста, а! Без тебя разберемся.
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kazak1975
1502657296
Надо бы сперва перезимовать, а там- видно будет.
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Asbjorn
1502657595
Ну какое пока чемпионство?играть еще бог знает сколько
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XaXatyn
1502658208
Зенит хорошую трансферную компанию провел
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kotmyshka
1502658898
В прошлом сезоне этот эксперт несколько раз менял свое мнение о будущем чемпионе, так что лучше подождем и посмотрим...
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x-x-x-x-x
1502662591
не идеть а ведут её
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Gornostay
1502663109
Спроси до начала сезона любого гореаналитика,услышишь: давайте дождемся когда сыграют матчей десять,тады видней будет)) А Бубен ждать не может,зудит у него в одном месте. Эти бывшие футболеры потихоньку из ума выживают
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Краса
1502679199
Трансферы замечательные, но играя на два фронта могут не выдержать в конце..
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sergeyshubin
1502688870
Да чемпион в этом сезоне Зенит!!! Ну кто кроме них может претендовать на золото? Самая борьба будет за серебряные медали!!! Удачи всем клубам, главное не расслабляться и показывать достойную игру, особенно в еврокубках
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ded-53
1502689148
Рано говорить о чемпионстве, ещё очень много матчей впереди и всё может круто измениться, хотя Зенит сейчас посильнее остальных. Но всё равно рано.
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