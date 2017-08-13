Бубнов: «Все идет к чемпионству «Зенита»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов после матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0) заявил, что наиболее вероятными претендентами на победу в турнире являются именно сине-бело-голубые.

«Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона все и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона. К тому же конкуренты осенью будут задействованы в еврокубках, так что все будут в равных условиях. Если чемпионат будет развиваться такими темпами, то к зимнему перерыву у «Зенита» будет очень большой отрыв.

Что касается «Ахмата», то у него ужасные проблемы в обороне. В первых турах команда не пропустила ни разу, а в последних трех – сразу десять мячей! Видно, что она перестраивается, не хватает баланса. Кроме того, Олег Кононов прибегнул к ротации из-за поражения от «Краснодара», что и сказалось на результате. Главное для грозненцев сейчас – не сломаться психологически», – считает специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Ахмат».