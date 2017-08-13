Игрок «Карпат»: «Если бы перешел в «Анжи», мама перестала бы считать меня сыном»

Полузащитник украинских «Карпат» Юрий Ткачук рассказал, почему сорвался его трансфер в махачкалинский «Анжи».

«Для меня футбол вне политики, но вот для моей семьи – нет. Мама сказала, что если подпишу контракт с «Анжи», то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет. Поэтому я пробыл там всего 3-4 дня», – признался футболист Tribuna.com.

22-летний Ткачук в 2016 году числился в системе мадридского «Атлетико», но к играм за первую команду не привлекался.