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    Игрок «Карпат»: «Если бы перешел в «Анжи», мама перестала бы считать меня сыном»

    Полузащитник украинских «Карпат» Юрий Ткачук рассказал, почему сорвался его трансфер в махачкалинский «Анжи».

    «Для меня футбол вне политики, но вот для моей семьи – нет. Мама сказала, что если подпишу контракт с «Анжи», то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет. Поэтому я пробыл там всего 3-4 дня», – признался футболист Tribuna.com.

    22-летний Ткачук в 2016 году числился в системе мадридского «Атлетико», но к играм за первую команду не привлекался.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 23:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 16 августа 2017, 09:20

      Читаю комментарии и умиляюсь, вы источник сначала посмотрите, а потом пишите "мозги промыли, идеология".

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 14 августа 2017, 16:00

      Источник Бомбардир.ру? Умно))) 83% читателей сайта не доверяет данному источнику)

      0
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 14 августа 2017, 11:08

      показал бы мамашке первую зарплату - она б сразу примчала и стала дагестанкой в 7 колене)

      3
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov 14 августа 2017, 08:08

      Ну и зря отказался поиграл, подзаработал бы, маманька сама бы в махачкалу примчалась бы

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 14 августа 2017, 05:22

      сказал бы маме, чтоб брала пример с отца неймара)))

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 августа 2017, 04:44

      Значит будет всю жизнь получать гривны

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 августа 2017, 01:25

      Ну это полный финиш...

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 14 августа 2017, 01:00

      "Мамашам" тоже мозги промыли, жаль. Ладно, среди молодых куча дебилов. Старшее поколение должно быть помудрее.

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 августа 2017, 00:12

      Идеология блин называется....((

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 августа 2017, 23:55

      как легко она отказалась бы от родного сына...))

      5
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