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    Месси, Суарес, Деулофеу – в атаке «Барселоны» на игру с «Реалом»; Зидан оставил в запасе Роналду

    Стали известны стартовые составы на первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом».

    «Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Деулофеу.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич, Иско, Бензема, Бэйл.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который состоится 13 августа и начнется в 23:00 по Москве на «Камп Ноу».

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    Источник: Twitter

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    13.08.2017 22:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 августа 2017, 23:19

      других цветов футболок не было? Все сливается на поле

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 13 августа 2017, 22:30

      Когда уже уберут уголовника бензему? Перес, бл*, купи нормального напа уже, жлоб! Уголовник хорош только вместе с Роналду в качестве подносчика мяча. Что как бы показывает не сильно здоровую атмосферу в нападении.
      Короче, visca Barca.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 августа 2017, 22:26

      барса по составу круче.а вот по кондишке-интересно будет посмотреть

      1
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