Месси, Суарес, Деулофеу – в атаке «Барселоны» на игру с «Реалом»; Зидан оставил в запасе Роналду

Стали известны стартовые составы на первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Деулофеу.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич, Иско, Бензема, Бэйл.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который состоится 13 августа и начнется в 23:00 по Москве на «Камп Ноу».

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