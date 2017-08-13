Зидан: «Да, я продлил контракт с «Реалом». Но меня уже через год может не быть в команде»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию, что продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

«Да, я счастлив, но это ничего не значит. Я мог подписать контракт на 10 или 20 лет, но понимаю, где нахожусь. Здесь мы живем изо дня в день, и знаю, что через год меня может не оказаться в команде.

Я очень рад, что клуб оказал мне такое доверие. Цель у команды прежняя, то есть выиграть все, что можно», – заявил Зидан.

По неофициальным данным, зарплата специалиста в «Реале» возросла до 8 миллионов евро за сезон.