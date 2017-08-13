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    Зарплата Озила в «Арсенале» может возрасти до 300 тысяч в неделю

    «Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником Месутом Озилом. Как сообщается, клуб готов повысить зарплату игроку, который через год может получить статус свободного агента. При подписании нового соглашения 28-летний хавбек станет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

    В минувшем сезоне Озил провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    13.08.2017 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 13 августа 2017, 22:42

      Господи, я болельщик "Арсенала", давно бы его из команды проводил. Ленивец из "Зверополиса", который не выкладывается и на 50% своих возможностей и это в АПЛ, где такие должны сидеть на лавках и причём глубоко. Друган Дракслера, вот парочка немецких ленивцев. Нужен Тома Лемар из "Монако", а Месуту ещё и з/п поднимают, я в шоке...

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