Зарплата Озила в «Арсенале» может возрасти до 300 тысяч в неделю

«Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником Месутом Озилом. Как сообщается, клуб готов повысить зарплату игроку, который через год может получить статус свободного агента. При подписании нового соглашения 28-летний хавбек станет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Озил провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.