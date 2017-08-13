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    Суперкубок Испании. «Барселона» дома сыграет с «Реалом»

    Сегодня «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках первого матча за Суперкубок Испании. Последний раз мадридцы побеждали своего принципиального соперника в гостях в сезоне-2015/16 со счетом 2:1 в 31-м туре Примеры. Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона».

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 22:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 09:46

      При всем неуважении барселоне(как болельщик РЕАЛА , больще ничего) барселона не тот клуб чтобы его тащили за уши. Зачем позорить клуб с таким именем? Судья гнида не дал полносьтю насладитья игрой. Дело не в том что кто выиграл а кто проиграл ,просто нагадил классную игру сволоч.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 00:48

      Матч закончен счет-1-3 в пользу РЕАЛА. Самыми лучшими игроками матча признаны у РЕАЛА Ковачич , у барселоны судья

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola 14 августа 2017, 00:46

      Ситуация с Роналду эпична: и гол забил, и удалился)
      А счет по игре. Барса что-то буксует, будто всё держалось на Неймаре. Делофеу слаб, не понравился.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 00:40

      Судью надо переодеться в сине гранатовую

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 00:38

      КРИШТИАНО -КРАСАВА!!!!

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 августа 2017, 00:36

      Диктор:В театре плачут по тебе , суарес

      0
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 13 августа 2017, 22:50

      болеем за барсу!!!!

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 августа 2017, 22:43

      Ожидаем красивый футбол!

      1
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 13 августа 2017, 22:18

      1)Делафеу забьет!
      2)Будет забито больше 2 мечей
      3)Барса победит!

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 13 августа 2017, 21:51

      Да будет битва!!!

      0
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