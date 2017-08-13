Суперкубок Испании. «Барселона» дома сыграет с «Реалом»

При всем неуважении барселоне(как болельщик РЕАЛА , больще ничего) барселона не тот клуб чтобы его тащили за уши. Зачем позорить клуб с таким именем? Судья гнида не дал полносьтю насладитья игрой. Дело не в том что кто выиграл а кто проиграл ,просто нагадил классную игру сволоч.
Сегодня «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках первого матча за Суперкубок Испании. Последний раз мадридцы побеждали своего принципиального соперника в гостях в сезоне-2015/16 со счетом 2:1 в 31-м туре Примеры. Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона».
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, которая начнется в 23:00 по московскому времени.