Суперкубок Испании. «Барселона» дома сыграет с «Реалом»

Сегодня «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках первого матча за Суперкубок Испании. Последний раз мадридцы побеждали своего принципиального соперника в гостях в сезоне-2015/16 со счетом 2:1 в 31-м туре Примеры. Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона».

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, которая начнется в 23:00 по московскому времени.