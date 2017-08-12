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  • Бубнов: «Удивительно, но ЦСКА в концовке дерби выглядел свежее «Спартака». У Глушакова был тяжелый сезон, но Головину досталась не меньшая нагрузка»

Бубнов: «Удивительно, но ЦСКА в концовке дерби выглядел свежее «Спартака». У Глушакова был тяжелый сезон, но Головину досталась не меньшая нагрузка»

12 августа 2017, 20:30
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» (2:1).

После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые – восьмые.

«Считаю, победу ЦСКА закономерной – моментов у него было больше. При этом еще за десять минут до конца встречи казалось, что «Спартак» своего не упустит. Удивительно, но в концовке хозяева выглядели свежее, хотя обойма у них меньше, да и график сложнее. Да, Глушаков, к примеру, провел тяжелый сезон, а потом за сборную отыграл весь Кубок конфедераций, но ведь и Головину досталась не меньшая нагрузка, а он в последних матчах выглядит здорово.

Главной же причиной победы армейцы стоит признать среднюю линию, которая у них более сыгранная, чем у красно-белых. Пашаличу еще предстоит набрать форму и найти взаимопонимание с партнерами, а Глушаков и Фернандо выглядят не такими свежими, как в прошлом сезоне. В этом компоненте у ЦСКА было преимущество, которое и привело к волевой победе.

Что же касается качества игры, то оно было невысоким, и это можно понять. Во-первых, в Москве сейчас очень душно, и это сильно сказалось на скоростях. Во-вторых, функционально соперники были готовы не на сто процентов, а без этого невозможно было показать футбол высокого уровня. Это было видно по проценту брака, заметного и у тех, и у других», – сказал Бубнов.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Опорник84
1502562032
Бубнов еще мягко выражается по поводу качества игры! После вчерашнего матча Английской Премьер Лиги Арсенал- Лестер смотреть игру было немного не интересно, все пешком,брака в передачах просто дохрена, вообщем далеко нашим клубам до элитного футбола! Но матч держал в напряжении до последней минуты, ребята что могли то сделали на поле, выложились по полной!
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Popularov
1502562484
Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА. Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова, за что и получили гол в свои ворота на 82-й минуте! Типичная ошибка защиты, которая привела к ПЕРВОМУ голу в ворота Спартака. Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо! Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ. ВЫНИМАЙ Спартак. Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты! Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!! Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ! Умело держи мяч и победа в кармане. Вот вам и защита Спартака! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
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SEREGA 64
1502564807
СПАРТАК СТАЛ ТОЙ КОМАНДОЙ КОТОРЫЕ 15 ЛЕТ БЫЛ МЕСТО 5-6 ЗАЙМЕТ В ЛЧ МОЖНО НЕ ПОЗОРИТЬСЯ
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Dominator777
1502564827
Вот вам и объективный разбор игры от Бубена (что крайне редко бывает).Ни добавить, ни убавить - сказано четко и ясно.
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serppion
1502583461
У многих был тяжелый сезон, но скидку на тяжести дают только Глушаку. Не тянет, видно, уже капитан...
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Одинокий волк Маквейд
1502600331
Мне матч вообще не понравился, игры не было, одна борьба.
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СШГЭС
1502601699
Того, кто сгорел, уже не подожжешь.
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