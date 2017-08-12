Бубнов: «Удивительно, но ЦСКА в концовке дерби выглядел свежее «Спартака». У Глушакова был тяжелый сезон, но Головину досталась не меньшая нагрузка»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» (2:1).

После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые – восьмые.

«Считаю, победу ЦСКА закономерной – моментов у него было больше. При этом еще за десять минут до конца встречи казалось, что «Спартак» своего не упустит. Удивительно, но в концовке хозяева выглядели свежее, хотя обойма у них меньше, да и график сложнее. Да, Глушаков, к примеру, провел тяжелый сезон, а потом за сборную отыграл весь Кубок конфедераций, но ведь и Головину досталась не меньшая нагрузка, а он в последних матчах выглядит здорово.

Главной же причиной победы армейцы стоит признать среднюю линию, которая у них более сыгранная, чем у красно-белых. Пашаличу еще предстоит набрать форму и найти взаимопонимание с партнерами, а Глушаков и Фернандо выглядят не такими свежими, как в прошлом сезоне. В этом компоненте у ЦСКА было преимущество, которое и привело к волевой победе.

Что же касается качества игры, то оно было невысоким, и это можно понять. Во-первых, в Москве сейчас очень душно, и это сильно сказалось на скоростях. Во-вторых, функционально соперники были готовы не на сто процентов, а без этого невозможно было показать футбол высокого уровня. Это было видно по проценту брака, заметного и у тех, и у других», – сказал Бубнов.

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