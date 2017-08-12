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    Бубнов: «Удивительно, но ЦСКА в концовке дерби выглядел свежее «Спартака». У Глушакова был тяжелый сезон, но Головину досталась не меньшая нагрузка»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» (2:1).

    После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые – восьмые.

    «Считаю, победу ЦСКА закономерной – моментов у него было больше. При этом еще за десять минут до конца встречи казалось, что «Спартак» своего не упустит. Удивительно, но в концовке хозяева выглядели свежее, хотя обойма у них меньше, да и график сложнее. Да, Глушаков, к примеру, провел тяжелый сезон, а потом за сборную отыграл весь Кубок конфедераций, но ведь и Головину досталась не меньшая нагрузка, а он в последних матчах выглядит здорово.

    Главной же причиной победы армейцы стоит признать среднюю линию, которая у них более сыгранная, чем у красно-белых. Пашаличу еще предстоит набрать форму и найти взаимопонимание с партнерами, а Глушаков и Фернандо выглядят не такими свежими, как в прошлом сезоне. В этом компоненте у ЦСКА было преимущество, которое и привело к волевой победе.

    Что же касается качества игры, то оно было невысоким, и это можно понять. Во-первых, в Москве сейчас очень душно, и это сильно сказалось на скоростях. Во-вторых, функционально соперники были готовы не на сто процентов, а без этого невозможно было показать футбол высокого уровня. Это было видно по проценту брака, заметного и у тех, и у других», – сказал Бубнов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Sportbox.ru

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    12.08.2017 20:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 13 августа 2017, 08:21

      Того, кто сгорел, уже не подожжешь.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 августа 2017, 07:58

      Мне матч вообще не понравился, игры не было, одна борьба.

      8
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 августа 2017, 03:17

      У многих был тяжелый сезон, но скидку на тяжести дают только Глушаку. Не тянет, видно, уже капитан...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 августа 2017, 22:07

      Вот вам и объективный разбор игры от Бубена (что крайне редко бывает).Ни добавить, ни убавить - сказано четко и ясно.

      2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 12 августа 2017, 22:06

      СПАРТАК СТАЛ ТОЙ КОМАНДОЙ КОТОРЫЕ 15 ЛЕТ БЫЛ МЕСТО 5-6 ЗАЙМЕТ В ЛЧ МОЖНО НЕ ПОЗОРИТЬСЯ

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 12 августа 2017, 21:28

      Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА.
      Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова, за что и получили гол в свои ворота на 82-й минуте!
      Типичная ошибка защиты, которая привела к ПЕРВОМУ голу в ворота Спартака.
      Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо!
      Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ.
      ВЫНИМАЙ Спартак.
      Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты!
      Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!!
      Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ!
      Умело держи мяч и победа в кармане.
      Вот вам и защита Спартака!
      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения.
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ!
      Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 августа 2017, 21:20

      Бубнов еще мягко выражается по поводу качества игры! После вчерашнего матча Английской Премьер Лиги Арсенал- Лестер смотреть игру было немного не интересно, все пешком,брака в передачах просто дохрена, вообщем далеко нашим клубам до элитного футбола! Но матч держал в напряжении до последней минуты, ребята что могли то сделали на поле, выложились по полной!

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