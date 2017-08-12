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    Самый старый человек мира умер в день, когда Рэмзи забил «Лестеру»

    BBC сообщило о смерти поляка Исраэля Криштала, считавшегося самым возрастным человеком мира. 113-летний мужчина был единственным выжившим членом своей семьи после холокоста и большую часть жизни прожил в Хайфе.

    Примечательно, что в пятницу полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи отметился забитым голом в матче-открытии нового сезона АПЛ против «Лестера» (4:3).

    Ранее закономерность между голами валлийца и смертями известных людей подтвердилась на примерах террориста Усамы бен Ладена, предпринимателя Бориса Березовского, политического лидера Муамара Каддафи, актера Пола Уокера, певицы Уитни Хьюстон и других.

    Источник: BBC

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    12.08.2017 15:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 14 августа 2017, 16:34

      Вот почему ему так не везет, боженька порчу нагнал чтобы он травмировался, а то человечество уничтожит если будет хорошо играть

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2017, 16:52

      Убийца знаменитостей? Круто!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      snoop70 12 августа 2017, 16:40

      каждый раз, когда бомбардир выпускает об этом новость, запускается счетчик до сл. смерти

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 августа 2017, 16:38

      проклятый рэмзи, убийца

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 12 августа 2017, 16:19

      Ахахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 августа 2017, 16:17

      какое же совпадение - как раз в эти же дни мой сосед Ванька очередную бутылку портвейна открывал! Мы думали к чему бы эти распития им портвейна? Теперь понятно, - это к голам Рэмзи!

      7
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 16:04

      Бредятина какая-то! В день в мире играются тысячи футбольных матчей начиная от дворовых матчей до игр ведущих мировых чемпионатов, а умирают сотни тысяч человек (примерно столько же и рождается), и что? Все умирают от забитых голов? Есть, конечно, такие единичные случаи(как в совсем недавнем случае на матче "Рубина"), но где подтверждение этого в описанном случае?

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 12 августа 2017, 15:59

      НАДО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЕГО НАВЕЧНО

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > isa361 12 августа 2017, 16:52

      А тебе у врача нужно провериться

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 августа 2017, 15:53

      нахуй ему дают забивать?)

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