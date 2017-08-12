BBC сообщило о смерти поляка Исраэля Криштала, считавшегося самым возрастным человеком мира. 113-летний мужчина был единственным выжившим членом своей семьи после холокоста и большую часть жизни прожил в Хайфе.

Примечательно, что в пятницу полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи отметился забитым голом в матче-открытии нового сезона АПЛ против «Лестера» (4:3).

Ранее закономерность между голами валлийца и смертями известных людей подтвердилась на примерах террориста Усамы бен Ладена, предпринимателя Бориса Березовского, политического лидера Муамара Каддафи, актера Пола Уокера, певицы Уитни Хьюстон и других.