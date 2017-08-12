Самый старый человек мира умер в день, когда Рэмзи забил «Лестеру»

Вот почему ему так не везет, боженька порчу нагнал чтобы он травмировался, а то человечество уничтожит если будет хорошо играть
BBC сообщило о смерти поляка Исраэля Криштала, считавшегося самым возрастным человеком мира. 113-летний мужчина был единственным выжившим членом своей семьи после холокоста и большую часть жизни прожил в Хайфе.
Примечательно, что в пятницу полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи отметился забитым голом в матче-открытии нового сезона АПЛ против «Лестера» (4:3).
Ранее закономерность между голами валлийца и смертями известных людей подтвердилась на примерах террориста Усамы бен Ладена, предпринимателя Бориса Березовского, политического лидера Муамара Каддафи, актера Пола Уокера, певицы Уитни Хьюстон и других.