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  • Самый старый человек мира умер в день, когда Рэмзи забил «Лестеру»

Самый старый человек мира умер в день, когда Рэмзи забил «Лестеру»

12 августа 2017, 15:50
10

BBC сообщило о смерти поляка Исраэля Криштала, считавшегося самым возрастным человеком мира. 113-летний мужчина был единственным выжившим членом своей семьи после холокоста и большую часть жизни прожил в Хайфе.

Примечательно, что в пятницу полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи отметился забитым голом в матче-открытии нового сезона АПЛ против «Лестера» (4:3).

Ранее закономерность между голами валлийца и смертями известных людей подтвердилась на примерах террориста Усамы бен Ладена, предпринимателя Бориса Березовского, политического лидера Муамара Каддафи, актера Пола Уокера, певицы Уитни Хьюстон и других.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Рэмзи Аарон
Комментарии (10)
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овертайм
1502542417
нахуй ему дают забивать?)
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isa361
1502542786
НАДО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЕГО НАВЕЧНО
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multiscan
1502543092
Бредятина какая-то! В день в мире играются тысячи футбольных матчей начиная от дворовых матчей до игр ведущих мировых чемпионатов, а умирают сотни тысяч человек (примерно столько же и рождается), и что? Все умирают от забитых голов? Есть, конечно, такие единичные случаи(как в совсем недавнем случае на матче "Рубина"), но где подтверждение этого в описанном случае?
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diadushka
1502543855
какое же совпадение - как раз в эти же дни мой сосед Ванька очередную бутылку портвейна открывал! Мы думали к чему бы эти распития им портвейна? Теперь понятно, - это к голам Рэмзи!
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GenghisKhan
1502543991
Ахахахаха
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Chesn0k
1502545094
проклятый рэмзи, убийца
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snoop70
1502545244
каждый раз, когда бомбардир выпускает об этом новость, запускается счетчик до сл. смерти
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батог
1502545978
Убийца знаменитостей? Круто!
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kurt_cobain
1502717679
Вот почему ему так не везет, боженька порчу нагнал чтобы он травмировался, а то человечество уничтожит если будет хорошо играть
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