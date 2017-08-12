Ольшанский: «Думаю, Каррера на матч с ЦСКА в ворота поставит Реброва, а не Селихова»

Бывший игрок ЦСКА Сергей Ольшанский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в рамках 6-го тура РФПЛ. Ветеран также затронул тему вратарской позиции в составе красно-белых.

«После поражения «Спартака» от «Зенита», которого москвичи никак не ожидали, мне кажется больше шансов на победу в сегодняшнем дерби именно у красно-белых. У них в Питере неудачно сыграли некоторые футболисты, они захотят показать себя. Но все-таки, думаю, будет ничья, и много голов мы не увидим.

Я отношусь к тем людям, кто не особо верит в Реброва. У него были ляпы в прошлом сезоне, а чемпионат красно-белые выиграли за счет полузащиты и нападения. Думаю, что надо дать шанс Селихову. Хотя в дерби у него могут задрожать колени. Поэтому, сейчас Каррера скорее предпочтет Реброва. Все-таки у него большой опыт. После поражения от «Зенита» Артем попробует себя реабилитировать», – заявил Ольшанский.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.