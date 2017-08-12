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    Ольшанский: «Думаю, Каррера на матч с ЦСКА в ворота поставит Реброва, а не Селихова»

    Бывший игрок ЦСКА Сергей Ольшанский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в рамках 6-го тура РФПЛ. Ветеран также затронул тему вратарской позиции в составе красно-белых.

    «После поражения «Спартака» от «Зенита», которого москвичи никак не ожидали, мне кажется больше шансов на победу в сегодняшнем дерби именно у красно-белых. У них в Питере неудачно сыграли некоторые футболисты, они захотят показать себя. Но все-таки, думаю, будет ничья, и много голов мы не увидим.

    Я отношусь к тем людям, кто не особо верит в Реброва. У него были ляпы в прошлом сезоне, а чемпионат красно-белые выиграли за счет полузащиты и нападения. Думаю, что надо дать шанс Селихову. Хотя в дерби у него могут задрожать колени. Поэтому, сейчас Каррера скорее предпочтет Реброва. Все-таки у него большой опыт. После поражения от «Зенита» Артем попробует себя реабилитировать», – заявил Ольшанский.

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 11:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 августа 2017, 13:07

      Должен выйти дырка - Ребров! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 12:17

      Я за Селихова

      3
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 11:53

      Дорогу молодым!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2017, 11:42

      У "Спартака" есть выбор, а у нас выбора нет... Не выйдет Акинфеев, то надо либо выпускать на удачу молодого Овчинникова, либо четвёртого центрального защитника с правом играть руками. Alles! Приехали!

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