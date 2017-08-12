Гвардиола: «Надеюсь, в следующем сезоне мы не будем столько тратить на новичков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что команда в летнее трансферное окно пыталась омолодить состав. При этом специалист не намерен в будущем проводить столь масштабные приобретения.

«У нас была одна из старейших команд в АПЛ, поэтому мы решили добавить энергию в команду на следующие пять, шесть лет. Надеюсь, в следующем сезоне я буду здесь, и мы не собираемся тратить, как в этом сезоне», – заявил Гвардиола.

«МС» в летнее трансферное окно затратил на новичков более 200 миллионов фунтов стерлингов.