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    Гвардиола: «Надеюсь, в следующем сезоне мы не будем столько тратить на новичков»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что команда в летнее трансферное окно пыталась омолодить состав. При этом специалист не намерен в будущем проводить столь масштабные приобретения.

    «У нас была одна из старейших команд в АПЛ, поэтому мы решили добавить энергию в команду на следующие пять, шесть лет. Надеюсь, в следующем сезоне я буду здесь, и мы не собираемся тратить, как в этом сезоне», – заявил Гвардиола.

    «МС» в летнее трансферное окно затратил на новичков более 200 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Tribalfootball

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    12.08.2017 10:01
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