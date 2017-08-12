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    «Барселона» может пойти на выкуп Асенсио у «Реала»

    «Барселона» рассматривает вариант покупки у «Реала» полузащитника Марко Асенсио. Каталонский клуб готов пойти на выкуп футболиста, сообщает Diariogol. По данным источника, сумма отступных за хавбека составляет 72 миллиона евро.

    Считается, что между клубами существует негласная договоренность не переманивать друг у друга футболистов. При этом ранее сообщалось о намерении «Реала» довести сумму отступных за каждого игрока основной команды минимум до 500 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Schicko 14 августа 2017, 09:35

      Асенсио это главная надежда Реала в будущем. Я просто убежден, что он должен брать 7 номер, когда КриРо уйдет, и становиться достойнешим преемником КР и Рауля!
      Нахуй Барсу!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 августа 2017, 14:42

      х...ой не страдайте.Реалу и так нужен игроки как Асенсио

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