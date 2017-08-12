«Барселона» может пойти на выкуп Асенсио у «Реала»

«Барселона» рассматривает вариант покупки у «Реала» полузащитника Марко Асенсио. Каталонский клуб готов пойти на выкуп футболиста, сообщает Diariogol. По данным источника, сумма отступных за хавбека составляет 72 миллиона евро.

Считается, что между клубами существует негласная договоренность не переманивать друг у друга футболистов. При этом ранее сообщалось о намерении «Реала» довести сумму отступных за каждого игрока основной команды минимум до 500 миллионов евро.