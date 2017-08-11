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    Нигматуллин: «Думаю, на матч с ЦСКА Каррера выпустит Селихова»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу того, кого тренерский штаб московского «Спартака» выпустит в качестве голкипера на матч шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА.

    «Вратарский вопрос перед дерби у ЦСКА и «Спартака» разный. У красно-белых есть конкуренция во вратарской линии. Был разгром, дали передохнуть Артему Реброву, но Александр Селихов проявил себя в поединке против тульского «Арсенала» (2:0) нормально, сыграл уверенно. Думаю, с армейцами он и сыграет», – полагает Нигматуллин.

    Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится 12 августа и начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2017 16:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 18:37

      Если будет Игроян стоять, то будет большой рекорд!Вперед СПАРТАК!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 17:57

      Главное не пропустить в очко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 17:53

      И это будет верное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 16:50

      дырка Ребров должен выйти! Без него не как! )

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 19:21

      Его жена узнала,что он изменяет со штангами,и не разрешает играть в основе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 августа 2017, 16:45

      И это будет правильно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 11 августа 2017, 16:29

      Пора растить Селихова для сборной. Скоро Акинфеев и Ребров умрут для неё.

      5
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 > Fandorine 11 августа 2017, 18:45

      Чтобы Игорек умер для сборной? Долго ждать придется!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Fandorine > GSKA1974 21 июня 2019, 15:02

      Да не... чуть больше года...

      0
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