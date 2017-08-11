Нигматуллин: «Думаю, на матч с ЦСКА Каррера выпустит Селихова»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу того, кого тренерский штаб московского «Спартака» выпустит в качестве голкипера на матч шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА.

«Вратарский вопрос перед дерби у ЦСКА и «Спартака» разный. У красно-белых есть конкуренция во вратарской линии. Был разгром, дали передохнуть Артему Реброву, но Александр Селихов проявил себя в поединке против тульского «Арсенала» (2:0) нормально, сыграл уверенно. Думаю, с армейцами он и сыграет», – полагает Нигматуллин.

Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится 12 августа и начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.