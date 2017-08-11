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    Кечинов считает «Спартак» фаворитом матча против ЦСКА

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями от матча шестого тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». По мнению эксперта, шансы на победу более предпочтительны у красно-белых.

    «Не было пока матча, который ЦСКА провел бы на хорошем уровне. Это касается и победных матчей тоже: с «Тосно» (2:1) тоже не было целостной игры, сам «Тосно» неплохо выглядел, мог забить и еще. У ЦСКА пока нет такой стабильной игры, после которой мы могли бы сказать, что это претендент на золото.

    Да «Спартак» проиграл «Зениту» (1:5), но уже в следующем матче с «Арсеналом» без вопросов выигрывает (2:0). У ЦСКА таких игр не было. Так что, я думаю, «Спартак» в этом матче фаворит», – говорит Кечинов.

    Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится 12 августа и начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2017 16:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 19:38

      И я тоже так думаю.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2017, 19:29

      Спартак выиграет 2-1 или 3-1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 августа 2017, 18:54

      Я симпатизирую ЦСКА , буду в них верить . Ну а так игра покажет кто сильнее а заранее о чём то рассуждать не интересно . Посмотрим кто кого главное что бы футбол был интересным и желательно без скандалов .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +292

      логист 11 августа 2017, 18:40

      игра покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 18:34

      Только победа и только СПАРТАК!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 11 августа 2017, 18:28

      не важно кого считают фаворитом, нужно выйти на поле собранными и выиграть дерби

      2
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 18:00

      Чемпион должен быть фаворитом везде!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 августа 2017, 17:20

      Проиграли 1-5 и хай с ним. Будут теперь мусолить эту тему. А где играть будут?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 16:45

      Завтра шашлык обеспечен из свиней! )

      -3
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 16:18

      Кони мясу наковыряют. Все аналогии - не для мясокомбинатских.

      1
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