Кечинов считает «Спартак» фаворитом матча против ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями от матча шестого тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». По мнению эксперта, шансы на победу более предпочтительны у красно-белых.

«Не было пока матча, который ЦСКА провел бы на хорошем уровне. Это касается и победных матчей тоже: с «Тосно» (2:1) тоже не было целостной игры, сам «Тосно» неплохо выглядел, мог забить и еще. У ЦСКА пока нет такой стабильной игры, после которой мы могли бы сказать, что это претендент на золото.

Да «Спартак» проиграл «Зениту» (1:5), но уже в следующем матче с «Арсеналом» без вопросов выигрывает (2:0). У ЦСКА таких игр не было. Так что, я думаю, «Спартак» в этом матче фаворит», – говорит Кечинов.

Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится 12 августа и начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.