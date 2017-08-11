Неймар дебютирует в «ПСЖ» 13 августа в матче против «Генгама»

Федерация футбола Франции сообщила о том, что получила трансферный сертификат новичка парижского «ПСЖ» Неймара. Это означает окончательное завершение перехода бразильца из испанской «Барселоны».

Таким образом, южноамериканец сможет принять участие в матче второго тура Лиги 1 против «Генгама», который состоится 13 августа.

Напомним, что стоимость трансфера составила рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.