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    Неймар дебютирует в «ПСЖ» 13 августа в матче против «Генгама»

    Федерация футбола Франции сообщила о том, что получила трансферный сертификат новичка парижского «ПСЖ» Неймара. Это означает окончательное завершение перехода бразильца из испанской «Барселоны».

    Таким образом, южноамериканец сможет принять участие в матче второго тура Лиги 1 против «Генгама», который состоится 13 августа.

    Напомним, что стоимость трансфера составила рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 15:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 августа 2017, 15:29

      Во франции он точно будет всех рвать!!! Но кто на него там будет смотреть???? Классико весь мир смотрит, а что смотреть во франции???

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Павел Буре 11 августа 2017, 15:52

      "Французы" видимо , а может еще и парижане ...

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      Рейтинг: +439

      сасас > Павел Буре 11 августа 2017, 19:39

      Сосать он будет во Франции, как и весь ПыСыЖэ

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