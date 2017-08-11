Нету может перейти из «Зенита» в «Фенербахче» за 4 миллиона

Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в Турции. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».

Клуб из Стамбула уже сделал сине-бело-голубым запрос о трансфере игрока сборной Португалии. «Зенит» готов расстаться с Нету за 4 миллиона евро.

Напомним, что контракт Нету с петербуржцами рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне РФПЛ защитник провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.