Нету может перейти из «Зенита» в «Фенербахче» за 4 миллиона

Можно и продать, пока предлагают неплохие деньги, тем более игрок уже возрастной, Новосельцеву может больше времени достанется...
Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в Турции. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».
Клуб из Стамбула уже сделал сине-бело-голубым запрос о трансфере игрока сборной Португалии. «Зенит» готов расстаться с Нету за 4 миллиона евро.
Напомним, что контракт Нету с петербуржцами рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне РФПЛ защитник провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.