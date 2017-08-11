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    Нету может перейти из «Зенита» в «Фенербахче» за 4 миллиона

    Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в Турции. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче».

    Клуб из Стамбула уже сделал сине-бело-голубым запрос о трансфере игрока сборной Португалии. «Зенит» готов расстаться с Нету за 4 миллиона евро.

    Напомним, что контракт Нету с петербуржцами рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне РФПЛ защитник провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Spox.com

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    11.08.2017 11:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 августа 2017, 20:58

      Можно и продать, пока предлагают неплохие деньги, тем более игрок уже возрастной, Новосельцеву может больше времени достанется...

      0
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 11 августа 2017, 18:18

      Пущай валит, там Шкртел его быстро приручит...........

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 11 августа 2017, 16:25

      ЦЗ сборной Португалии.. в Турцию.. за 4 млн. - ущербный менеджмент

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 августа 2017, 15:40

      Зенит только в плюсе от этого трансфера !

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 августа 2017, 15:27

      Все европейские ветераны в Китай валят, вот туркам ничего и не остаётся, как из России не особо удачливыми (мягко говоря) игроками комплектоваться...

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 августа 2017, 14:28

      Пусть забирают даром. Он в Зените все провалил, хрен с ним, а турки ему не простят...

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 11 августа 2017, 13:19

      Пусть еще ляма три накинут и забирают Нету и Гарсию!!!

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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 августа 2017, 12:49

      ...да ради бога–забирайте !..

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2017, 11:54

      Фенер уже на троих с Зенита глаз положил ))
      А,вообще,маловато как то ))

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 11:24

      Дешево! Удвоить сумму!!!

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