Панюков: «Манчини — хороший мужик!»

Нападающий Андрей Панюков поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Российский форвард также высказал мнение о главном тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Матч со «Спартаком» показал, что с таким составом, с такой игрой «Зенит» в этом сезоне вполне может стать чемпионом. Счет на табло говорит сам за себя. После столь уверенной победы над «Спартаком» можно было и вничью с «Уралом» сыграть.

Что касается Роберто Манчини, то он уделяет большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!» — сказал Панюков.