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    Панюков: «Манчини — хороший мужик!»

    Нападающий Андрей Панюков поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Российский форвард также высказал мнение о главном тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    «Матч со «Спартаком» показал, что с таким составом, с такой игрой «Зенит» в этом сезоне вполне может стать чемпионом. Счет на табло говорит сам за себя. После столь уверенной победы над «Спартаком» можно было и вничью с «Уралом» сыграть.

    Что касается Роберто Манчини, то он уделяет большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!» — сказал Панюков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2017 23:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 06:18

      Панюков!? Вы лучше расскажите про отскок от Урала!А то будете теперь вспоминать Спартак, до самой пенсии.И Спартак громил с таким счетом многие клубы и проиграл,это футбол!Вперед Спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 11 августа 2017, 01:07

      добро пожаловать

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 11 августа 2017, 00:41

      Ну наконец-то

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