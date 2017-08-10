18-летний Игнатьев принес «Краснодару» три очка в поединке с «Ахматом»

«Краснодар» на выезде одержал победу над «Ахматом» в матче пятого тура чемпионата России – 3:2.
«Бомбардир» представляет вашему вниманию все голы этой встречи.
0:1 – Мартынович, 53;
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1:1 – Исмаэл, 73;
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1:2 – Клаэссон, 76;
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2:2 – Швец, 90;
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2:3 – Игнатьев, 90+2.
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Источник: РПЛ