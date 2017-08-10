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  • 18-летний Игнатьев принес «Краснодару» три очка в поединке с «Ахматом»

18-летний Игнатьев принес «Краснодару» три очка в поединке с «Ахматом»

10 августа 2017, 22:00
21

«Краснодар» на выезде одержал победу над «Ахматом» в матче пятого тура чемпионата России – 3:2.

«Бомбардир» представляет вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Мартынович, 53;

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1:1 – Исмаэл, 73;

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1:2 – Клаэссон, 76;

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2:2 – Швец, 90;

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2:3 – Игнатьев, 90+2.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Мартынович Александр Классон Виктор
Комментарии (21)
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карасевщина
1502391817
шалимов фартовый физрук, если выведет в лч краснодар то будет награжден посмертно
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Prodriver
1502391856
Ребята..Быки!! Молодцы!! Особенно рад за Игнатьева!!! Всех с Победой! А про обезьяну это как сразу журналисты узнали...сам Мамаев рассказал :)
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xLINDAx
1502392023
Вот это матч, побольше бы таких у нас!
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Gullit 76
1502392216
Игнатьев конечно молодец! Смена растёт в Краснодаре хорошая,но не забивать по пустым,не реализовывать выход один на один,в первом тайме вообще только защищаться причём плохо и неумело - это странные игры Краснодара!Игра не впечатляет,но есть результат.С победой!
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Serg919
1502392440
Поздравляем молодого парня!!! И успехов в дальнейшем!!!
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Бугимен
1502393184
Всех болельщиков Краснодара с победой!Молодцы,особенно Игнатьев!
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Alex Y
1502393505
Молодцы
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Тамхар
1502394062
Шалимов, видимо, на ничью собирался играть, но Мартынович забил ни с того, ни с сего, а уж когда Ахмат раскрылся и довольно здорово давил, то Краснодар сыграл на контратаках ( это они умеют, да это у нас все умеют) и успел-таки забить на один больше. Против аккуратно обороняющихся команд Шалимов не знает как играть. Без этого серьезных успехов не добиться. Шалимова нужно просить на выход. Матч не смотрел, как и зарекался (посмотрел обзор моментов на ютюбе) и смотреть не буду пока Шалимов у руля.
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filosof sparty
1502394574
Ничего себе они второй тайм устроили). Молодцы команды, настоящая заруба! Да и голы все красивые!!!
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OfaZavr
1502437743
Молодец парень! Удачи и дальнейшего прогресса!
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