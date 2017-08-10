Тарасов – Кудряшову: «Давай разберемся по-мужски»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов после матча пятого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:1) пригласил защитника волжан Федора Кудряшова на «мужские разборки». Напомним, что у соперников по ходу поединка возникло небольшое недопонимание.
«Федор Кудряшов, жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», – пишет Тарасов.
Конфликт между этими игроками едва не перерос в массовую потасовку на футбольном поле.
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Источник: Instagram