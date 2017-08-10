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    Тарасов – Кудряшову: «Давай разберемся по-мужски»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов после матча пятого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (1:1) пригласил защитника волжан Федора Кудряшова на «мужские разборки». Напомним, что у соперников по ходу поединка возникло небольшое недопонимание.

    «Федор Кудряшов, жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», – пишет Тарасов.

    Конфликт между этими игроками едва не перерос в массовую потасовку на футбольном поле.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.08.2017 14:10
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 августа 2017, 23:05

      В ресторан Тарасов в той майке уже не придет, а то если по рогам получит, то совсем позорно будет.

      0
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 10 августа 2017, 19:04

      чисто женский поступок

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 августа 2017, 18:40

      В ресторан на свидание пригласил ? какие там могут быть разборки

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 августа 2017, 18:30

      По-мужски в ресторане - это кто больше в себя вольёт?

      Ну а если, без понтов, реально как мужики, то против Феди у него ни единого шанса...

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 августа 2017, 18:27

      Тарабузик на шоубиз волне. Надо попиариться. Хотя, почему бы и не в ресторане. Может хочет вызвать на поединок: кто больше пива выпьет или пирожков съест! Имеет право.

      0
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 10 августа 2017, 17:53

      мог пригласить на прогулку в парк или на рыбалку...))

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 10 августа 2017, 17:37

      Вы идиоты комнатные,которые пишут что Тарасов его зовёт бухать,или что за разборки в ресторанах...Это отвод глаз имбецилы,потому что если он ему скажет,"приезжай подраться",сразу ФИФА подключиться,идиоты вы отсталые.а кому нужна дисквалификация?какое же деградантное общество собралось на бомбардире,ещё и стадное аутистическое мнение своё распространяете тут,валенки.

      -2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > SLAVAKPCC 10 августа 2017, 18:57

      Да вы батенька хам))) Если люди в сети высказывают свое мнение, то это не значит, что они глупее вас! Это личное мнение каждого, а если вам что то не нравится, то не ходите сюда и все!
      Вы то точно "не комнатный"...смешно даже... Для начала, о ваше величество, научитесь писать без ошибок, а уже потом страдать манией величия! Спасибо!
      И, кстати, настоящие мужчины, если уж мы к этому не будут вякать в прессу "приходи на разборки", а найдут сделать способ это не публично, что бы как вы говорите ФИФА не наказала. И если они делают это публично, то это клоунада и чистая рисовка. Если вы этого не понимаете, то тогда видимо это не у нас, тусующихся на Бомбардире проблемы с головой, а у Вас! Еще раз спасибо за внимание!))) Берегите голову, менингит не дремлет)))

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > fortune-bva 11 августа 2017, 22:42

      На хую твою жопу и рот твоей матери катали в Таджикистане,выблядок кровавый

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > zlobny_zenitos 11 августа 2017, 22:45

      где ошибки микроб?твоя голова поимета кем то,что ты пишешь этот бред,мне пох на тебя,твоё мнение верчено на хую,жалкий,гнусавый,туповатый,отброс,подыхай в деградации с такими же как и ты,чертина подвальная

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 августа 2017, 16:44

      А почему не в Казани?

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > directorpg 10 августа 2017, 16:53

      не доедит , выкинут из поезда )))

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 августа 2017, 15:59

      Нынче настоящие мужики в ресторанах разбираются?О_о

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Pro100Kid 10 августа 2017, 16:45

      показуха, пиар ход от Тарасова, а то ведь о нем в последнее время новости писать перестали!

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Pro100Kid 10 августа 2017, 17:00

      а где ещё питарасову разбираться

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 10 августа 2017, 15:58

      Мужики как то по другому разбирались до сих пор..... всяко не в ресторанах.... тарас педрило что ли....

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > МасСуд 10 августа 2017, 16:52

      гламурный подонок))) и вроде с женой разбежались-странно как то)))

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