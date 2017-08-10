Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит»

Нападающий Андрей Панюков, проходивший предсезонную подготовку в составе санкт-петербургского «Зенита», покидает литовский «Атлантас» и становится игроком сине-бело-голубых. Об этом сообщает прибалтийский клуб.

Вероятным местом выступлений форварда будет вторая команда «Зенита», выступающая в ФНЛ.

В течение своей карьеры 22-летний игрок больше всего матчей провел за французский «Аяччо», за который выступал с 2015 по 2016 годы. За французов Панюков сыграл 23 поединка и забил шесть голов.