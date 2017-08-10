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    Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит»

    Нападающий Андрей Панюков, проходивший предсезонную подготовку в составе санкт-петербургского «Зенита», покидает литовский «Атлантас» и становится игроком сине-бело-голубых. Об этом сообщает прибалтийский клуб.

    Вероятным местом выступлений форварда будет вторая команда «Зенита», выступающая в ФНЛ.

    В течение своей карьеры 22-летний игрок больше всего матчей провел за французский «Аяччо», за который выступал с 2015 по 2016 годы. За французов Панюков сыграл 23 поединка и забил шесть голов.

    Источник: Facebook.com

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    10.08.2017 14:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 10 августа 2017, 18:51

      хороший трансфер на предсесозонке неплохо себя показал в основу не пробьется а вот замена дриусси будет хорошая лучше чем деревинью(скорей бы его сплавили в турцию)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 августа 2017, 17:52

      Зенит 2 точно нужно усиливать . Однако он "совсем плохой стал" ...

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 10 августа 2017, 16:23

      Чем чёрт не шутит- а вдруг выстрелит?)

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 августа 2017, 15:29

      Если Зенит не отправит его куда нибудь в аренду ,то это будет как минимум странное приобретение ,потому что вряд ли он сможет сейчас вытеснить кого то из атакующей группы Зенита.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 15:27

      Зря. Зачем ему фнл?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2017, 15:09

      Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит-2»вот так надо заголовки строчить

      10
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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 августа 2017, 14:50

      Пригодится. Воду будет подавать ребятам. Кстати, в прошлом году Панюков говорил, что лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России. Взрослеет походу))

      4
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 10 августа 2017, 14:41

      Один раз уже говорил и еще раз повторюсь: "Зенит" действует в российском футболе как мародер на пепелище. Тащит все, что представляет хоть какую-то ценность. Себе особо и не нужно, но пусть будет (лишь бы другим не досталось). Жалко Панюкова, жалко Полоза и Ерохина, жалко Юсупова и Соловьева. Трясина

      2
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      Рейтинг: +18

      Илько > Федорыч-НН 10 августа 2017, 16:33

      Юсупов уже освобождён из плена. А вот Полозу и Терентьеву нужно было оставаться в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Федорыч-НН 10 августа 2017, 16:51

      Юсупов то норм поиграл. Даже много для его уровня. Ерохин пока тоже играет в основе. А вот Соловьев точно испортил себе всю жизнь.

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько > 3a zenit 10 августа 2017, 22:24

      Логика у тебя, конечно. Ты думаешь у Ростова нет денег?) Просто там руководству постоянные успехи не нужны, чтобы пилить гос.деньги. Они сплавили Бердыева и других дорогих игроков (Азмун, Кудряшов, Навас и др.) , а потом все еврокубковые деньги выложили на з/п и приглашение менее затратного тренера.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 августа 2017, 14:41

      Ошибку сделал так и будет играть за Зенит 2

      3
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      Рейтинг: +1894

      lek! 10 августа 2017, 14:27

      Зачем ??
      В след году отменят лимит , и куда потом бежать будешь ?

      2
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