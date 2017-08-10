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Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит»

10 августа 2017, 14:01
17

Нападающий Андрей Панюков, проходивший предсезонную подготовку в составе санкт-петербургского «Зенита», покидает литовский «Атлантас» и становится игроком сине-бело-голубых. Об этом сообщает прибалтийский клуб.

Вероятным местом выступлений форварда будет вторая команда «Зенита», выступающая в ФНЛ.

В течение своей карьеры 22-летний игрок больше всего матчей провел за французский «Аяччо», за который выступал с 2015 по 2016 годы. За французов Панюков сыграл 23 поединка и забил шесть голов.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Зенит Панюков Андрей
Комментарии (17)
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moneyonstart
1502363100
22 года...тут надо будет за место на лавке то побороться. Не очень понятно, зачем?
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Tostao
1502363293
Протеже Сарсания
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Рулонъ Обоевъ
1502364136
Он же русский, а не аргентинец! Срочно отменять сделку!
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lek!
1502364433
Зачем ?? В след году отменят лимит , и куда потом бежать будешь ?
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Tajik-za Zenit
1502365295
Ошибку сделал так и будет играть за Зенит 2
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Федорыч-НН
1502365298
Один раз уже говорил и еще раз повторюсь: "Зенит" действует в российском футболе как мародер на пепелище. Тащит все, что представляет хоть какую-то ценность. Себе особо и не нужно, но пусть будет (лишь бы другим не досталось). Жалко Панюкова, жалко Полоза и Ерохина, жалко Юсупова и Соловьева. Трясина
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xColaz
1502365803
Пригодится. Воду будет подавать ребятам. Кстати, в прошлом году Панюков говорил, что лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России. Взрослеет походу))
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Garrincha58
1502366964
Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит-2»вот так надо заголовки строчить
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hevbn 28
1502368157
Если Зенит не отправит его куда нибудь в аренду ,то это будет как минимум странное приобретение ,потому что вряд ли он сможет сейчас вытеснить кого то из атакующей группы Зенита.
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сасас
1502371398
Чем чёрт не шутит- а вдруг выстрелит?)
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