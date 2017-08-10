Ерохин: «Зенит» мог бы действовать острее»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что его команде не удалось победить в выездной встрече с «Уралом» из-за слабой реализации голевых моментов. При этом он отметил неплохую физическую готовность своих партнеров.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1.

– Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были.

– Слышали, как ваше имя выделил диктор?

– Только Шатова слышал (улыбается).

– Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?

– Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше, проблем никаких нет.

– Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?

– Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

– Нашли общий язык с Краневиттером?

– С игроками высокого уровня легко находить общий язык.