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    Ерохин: «Зенит» мог бы действовать острее»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что его команде не удалось победить в выездной встрече с «Уралом» из-за слабой реализации голевых моментов. При этом он отметил неплохую физическую готовность своих партнеров.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1.

    – Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были.

    – Слышали, как ваше имя выделил диктор?

    – Только Шатова слышал (улыбается).

    – Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?

    – Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше, проблем никаких нет.

    – Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?

    – Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

    – Нашли общий язык с Краневиттером?

    – С игроками высокого уровня легко находить общий язык.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2017 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 10 августа 2017, 10:10

      Почему все новички Зенита такие болтливые понторезы?

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