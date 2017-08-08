«Зенит» заплатит за Ригони 12 миллионов

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони находится в шаге от перехода в «Зенит». Напомним, сегодня сообщалось, что клубы уже достигли договоренности по трансферу 24-летнего игрока.

По информации Toda Pasion, покупка еще одного аргентинца обойдется сине-бело-голубым в 12 миллионов долларов.

Официально о переходе хавбека в команду из Санкт-Петербурга будет объявлено до конца нынешней недели.

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Ригони провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.