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    «Зенит» заплатит за Ригони 12 миллионов

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони находится в шаге от перехода в «Зенит». Напомним, сегодня сообщалось, что клубы уже достигли договоренности по трансферу 24-летнего игрока.

    По информации Toda Pasion, покупка еще одного аргентинца обойдется сине-бело-голубым в 12 миллионов долларов.

    Официально о переходе хавбека в команду из Санкт-Петербурга будет объявлено до конца нынешней недели.

    В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Ригони провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 21:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 августа 2017, 08:55

      Третий состав уже собирается.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 9 августа 2017, 08:16

      Надеюсь, что нашим найдется место на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 00:14

      это уже перебор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 августа 2017, 00:03

      Защитник центральный нужен!!!(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 августа 2017, 23:58

      Ну если он ещё и голы забивает, то ждём

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 августа 2017, 21:50

      Ну посмотрим что эти трансферы покажут в Европе, по РФПЛ делать выводы о трансферах Зенита сомнительно!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Сильвербой 8 августа 2017, 22:30

      согласен, что выводы делать рано. но такая активность говорит о том, что Зенит намерен взять все, где он будет выступать.

      5
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