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  • Краневиттер: «Стадион и болельщики «Зенита» произвели на меня потрясающее впечатление»

Краневиттер: «Стадион и болельщики «Зенита» произвели на меня потрясающее впечатление»

8 августа 2017, 20:16
3

Новичок «Зенита» Матиас Краневиттер, подписавший сегодня четырехлетний контракт с клубом на Неве, поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию.

— Меня очень хорошо приняли здесь с первого дня: и персонал, и команда, и тренерский штаб. Для меня большая честь быть частью этого клуба.

— Какую роль в вашем переходе сыграл Роберто Манчини?

— Манчини — прекрасный тренер, который работал со многими сильными командами, и сейчас он тоже руководит большим клубом. И он, и все остальные приложили немало усилий, чтобы я был здесь, чему я очень рад.

— Как прошли ваши выходные в Санкт-Петербурге?

— Ничего особенного: я находился в отеле, познакомился с другими аргентинскими ребятами, которые здесь уже играют. Дело в том, что я приехал прямо с предсезонной подготовки с «Атлетико», и у меня не было большого количества времени для чего-нибудь интересного.

— Какое впечатление на вас произвел матч «Зенита» со «Спартаком», который вы наблюдали с трибун «Крестовского»?

— Это был памятный день. Стадион, болельщики — это было потрясающе! Конечно, было желание выйти на поле, но в тот момент мне еще нужно было дождаться, когда все точно решится и я буду уверен, что я буду выступать за «Зенит». Теперь я просто жду момента, когда смогу сыграть за команду.

— Наличие аргентинских футболистов в составе «Зенита» поможет вам адаптироваться быстрее?

— Да, это хорошо, что в клубе много аргентинцев. Я с ними знаком еще с тех времен, когда мы вместе выступали в аргентинском чемпионате. Адаптация пройдет очень легко, и с каждым днем я буду чувствовать себя все лучше.

— Вы уже выбрали номер, под которым будете играть за «Зенит»?

— Да, я буду выступать под восьмым номером, мы уже официально договорились об этом. Под этим номером я впервые сыграл в Европе в составе «Атлетико», поэтому он для меня особенный.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Зенита», которые прочтут это интервью?

— Для меня большая честь быть частью этой команды! Спасибо всем за теплый прием, я надеюсь, что нас ждет хороший сезон. Сделаем все возможное, чтобы почаще радовать наших болельщиков.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (3)
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paracetamol
1502216038
Знай наших!
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isa361
1502216350
Верим в вас ребята!!!
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ЖОРРО
1502270955
Удачи в Зените!!!!
Ответить
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