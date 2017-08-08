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    Краневиттер: «Стадион и болельщики «Зенита» произвели на меня потрясающее впечатление»

    Новичок «Зенита» Матиас Краневиттер, подписавший сегодня четырехлетний контракт с клубом на Неве, поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию.

    — Меня очень хорошо приняли здесь с первого дня: и персонал, и команда, и тренерский штаб. Для меня большая честь быть частью этого клуба.

    — Какую роль в вашем переходе сыграл Роберто Манчини?

    — Манчини — прекрасный тренер, который работал со многими сильными командами, и сейчас он тоже руководит большим клубом. И он, и все остальные приложили немало усилий, чтобы я был здесь, чему я очень рад.

    — Как прошли ваши выходные в Санкт-Петербурге?

    — Ничего особенного: я находился в отеле, познакомился с другими аргентинскими ребятами, которые здесь уже играют. Дело в том, что я приехал прямо с предсезонной подготовки с «Атлетико», и у меня не было большого количества времени для чего-нибудь интересного.

    — Какое впечатление на вас произвел матч «Зенита» со «Спартаком», который вы наблюдали с трибун «Крестовского»?

    — Это был памятный день. Стадион, болельщики — это было потрясающе! Конечно, было желание выйти на поле, но в тот момент мне еще нужно было дождаться, когда все точно решится и я буду уверен, что я буду выступать за «Зенит». Теперь я просто жду момента, когда смогу сыграть за команду.

    — Наличие аргентинских футболистов в составе «Зенита» поможет вам адаптироваться быстрее?

    — Да, это хорошо, что в клубе много аргентинцев. Я с ними знаком еще с тех времен, когда мы вместе выступали в аргентинском чемпионате. Адаптация пройдет очень легко, и с каждым днем я буду чувствовать себя все лучше.

    — Вы уже выбрали номер, под которым будете играть за «Зенит»?

    — Да, я буду выступать под восьмым номером, мы уже официально договорились об этом. Под этим номером я впервые сыграл в Европе в составе «Атлетико», поэтому он для меня особенный.

    — Что бы вы хотели сказать болельщикам «Зенита», которые прочтут это интервью?

    — Для меня большая честь быть частью этой команды! Спасибо всем за теплый прием, я надеюсь, что нас ждет хороший сезон. Сделаем все возможное, чтобы почаще радовать наших болельщиков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2017 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 августа 2017, 12:29

      Удачи в Зените!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 8 августа 2017, 21:19

      Верим в вас ребята!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 21:13

      Знай наших!

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