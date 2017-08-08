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    «Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». По информации ESPN, клубы достигли договоренности о трансфере игрока сборной Бразилии.

    Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы заплатить за 25-летнего хавбека 120 миллионов евро.

    Сам футболист также выразил желание перейти этим летом в каталонскую команду.

    Напомним, что Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В составе красных полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 31 гол.

    Источник: ESPN

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    08.08.2017 20:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +42

      PickwickTea 9 августа 2017, 09:08

      Жаль, жаль тут он был лидером но без трофеев, там он будет с кубками но в тени.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 9 августа 2017, 08:05

      а мне известно что ливерпуль отклонил предложение во всяком случае не в это трансферное окно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 9 августа 2017, 00:36

      Ппц..ноу комментс.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 9 августа 2017, 00:09

      Очень жаль,но раз сам захотел,как и Суарес,удачи ему!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 23:54

      Зря, хотя сумма впечатляет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 8 августа 2017, 23:45

      Ну и дурак!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 августа 2017, 21:17

      Вот бы Коутиньо получил бы ЗМ по итогам наступающего сезона! Было бы круто! Неймар захотел бы обратно в Барсу! ))

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 августа 2017, 20:59

      Жаль...с Ливерпулем он бы добился большего..

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > dinar7777dinar 9 августа 2017, 07:47

      А ты думаешь Ливерпуль в этом сезоне не стрельнул бы? Да и там он лидер, а тут опять в тени гнома, я имел в виду личные достижения. Да, возможно с Барсой он станет Чемпионом Испании и выиграет кубок, но и все, лучший все равно будет Месси еще года 3 так точно.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2017, 20:52

      зря он свалил в эту барсучью команду в Ливере он был лидер, а там сникнет и все

      -2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Garrincha58 8 августа 2017, 23:44

      А вдруг заиграет первую скрипку после ухода Хави и Иньесты?

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 8 августа 2017, 20:46

      Коутиньо, на замену для иньесты, говорят что директор барсы уже и в германию отправился после завершения трансфера по коутиньо, что бы дембеле подписать.

      3
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