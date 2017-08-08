«Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». По информации ESPN, клубы достигли договоренности о трансфере игрока сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы заплатить за 25-летнего хавбека 120 миллионов евро.

Сам футболист также выразил желание перейти этим летом в каталонскую команду.

Напомним, что Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В составе красных полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 31 гол.