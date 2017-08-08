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    Дракслер останется в «ПСЖ»

    Футбольный агент Роджер Виттманн, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть Париж в текущее межсезонье.

    «Сейчас в «ПСЖ» выстраивают команду с лучшими игроками в мире на каждой позиции. Поэтому Юлиан тренируется с командой, он хочет оставаться ее частью. Он не может уйти из клуба», – приводит слова Виттманна L’Equipe.

    Ранее сообщалось, что в услугах Дракслера заинтересована «Барселона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 августа 2017, 11:37

      Он же только полгода, как перешёл туда из Вольфсбурга! О каком уходе речь?

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