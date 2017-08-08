Дракслер останется в «ПСЖ»

Футбольный агент Роджер Виттманн, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть Париж в текущее межсезонье.

«Сейчас в «ПСЖ» выстраивают команду с лучшими игроками в мире на каждой позиции. Поэтому Юлиан тренируется с командой, он хочет оставаться ее частью. Он не может уйти из клуба», – приводит слова Виттманна L’Equipe.

Ранее сообщалось, что в услугах Дракслера заинтересована «Барселона».