«Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто на 36 миллионов

Руководство «Барселоны» не планирует продавать полузащитника своей команды Серхи Роберто. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов. В услугах 25-летнего игрока также заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси» и «Монако».

Роберто играет в составе «Барселоны» с 2010 года. Он провел в составе каталонцев 153 матча, забив шесть голов.

Действующий контракт полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2018/19.