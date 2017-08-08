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    «Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто на 36 миллионов

    Руководство «Барселоны» не планирует продавать полузащитника своей команды Серхи Роберто. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов. В услугах 25-летнего игрока также заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси» и «Монако».

    Роберто играет в составе «Барселоны» с 2010 года. Он провел в составе каталонцев 153 матча, забив шесть голов.

    Действующий контракт полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2018/19.

    Источник: The Sun

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    08.08.2017 09:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 августа 2017, 09:59

      блин эта война кошельков запарила уже)

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Lev Aleks 8 августа 2017, 10:57

      так бы всех отстранить на года 3-4 из еврокубков и запретить такие обходы как Неймар сделал и тогда уже такое и цены такие редко могли бы видеть!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > EcioAuditore 8 августа 2017, 11:10

      Жаль конечно, что по сути в настоящее время футбол это не игра, а тупо бизнес.....поэтому и матчей ярких очень мало, где кости ломятся....так детский лепет катают договорняки очередные....

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