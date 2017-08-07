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    «Гремио» готов отпустить Луана в «Спартак» за 25 миллионов

    «Гремио» и «Спартак» продолжают переговоры по трансферу нападающего Луана. Бразильский клуб готов отпустить 24-летнего игрока за 20 миллионов евро. Кроме того, еще 5 миллионов красно-белым придется заплатить самому футболисту в качестве подъемных.

    При этом, по информации источника, чемпионы России сомневаются в том, стоит ли им платить такую сумму за форварда, чей контракт истекает в следующем сентябре.

    Ранее сообщалось, что Луан достиг договоренности со «Спартаком».

    В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 14:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +13

      Gudvin 7 августа 2017, 19:34

      Федуна мандраж от такого ценника хватит))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 августа 2017, 18:48

      Впереди ЛЧ, а в составе Глушаковы,Комбаровы и т п ))))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 августа 2017, 17:31

      надо усиливатся к лч

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 7 августа 2017, 17:21

      зенит за 30 купит или еще кто.

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 августа 2017, 16:53

      Да не будет никаких луанов))))вообще больше никого не купят,НИКОГО такое ощущение что Ккрреру сливают иначе купили бы уже игроков ,ккк зимой или родионов хуи пинает,если Каррера съебется из-за этого пошлю федуна нах и предлагаю вообще никому не ходить на стадион,пидарас сука,стал впервые за 16 лет чемпионом бля и жалко бабло сука конченная

      7
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > lra 7 августа 2017, 19:17

      Ска закройся,вам вчера охуительно везло и все 5 из 5 ударов стали голами,а в Москве вам пиздаа ,так что не переживай блять)

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:54

      За 20 миллионов евро Федун удавится.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 15:43

      Не питайте ложных надежд, друзья. Все же знают, Федун таких денег платить не будет.

      8
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      Рейтинг: +729

      deimos88 7 августа 2017, 15:31

      Продать балласт в лице Комбарова, Бокетти, Попова, Мельгарехо, ибудет еще 15 лямов на гарая))

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > deimos88 7 августа 2017, 15:40

      Кто ж за них даст такие деньги? особенно после вчерашнего..

      3
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      Рейтинг: +133

      Rtu > deimos88 7 августа 2017, 15:47

      На хуй вы всрались Эзекелю?! Он вашу помойку не пойдёт,вернётся только в Зеню)

      -2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > Rtu 7 августа 2017, 15:50

      Ну передас и дриусси же пошли в Вашу, дело только в количестве $.

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > deimos88 7 августа 2017, 15:55

      Ляма три заработаете за четверых. За Комбарова еще и приплачивать придется.

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > paracetamol 7 августа 2017, 15:55

      Ну уже плюс)))

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 августа 2017, 15:22

      Вот если он такой великий? почему он до сих пор не в испании или португалии? Похоже на какой то развод это бомжи могут швырять деньги без счета но с них все равно рано или поздно за это спросят а Федун на такой трансфер не пойдет это точно если только у него завтра Промеса не купят!

      -2
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > Drama 7 августа 2017, 15:56

      Хорошо сказано.

      -2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > paracetamol 7 августа 2017, 16:56

      Нет,серьезно скажет ну тарасовский борщ не прокатит ну бывает хули,каннунрков наше все и прочую хуиту,заход ожидается теперь лет на 50 если не больше

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 7 августа 2017, 15:18

      Ленчик решил потратить 50 лямов? 25 за Гарай и столько же за Луана? Не-е, здесь я Станиславский)

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