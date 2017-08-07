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«Гремио» готов отпустить Луана в «Спартак» за 25 миллионов

7 августа 2017, 14:18
28

«Гремио» и «Спартак» продолжают переговоры по трансферу нападающего Луана. Бразильский клуб готов отпустить 24-летнего игрока за 20 миллионов евро. Кроме того, еще 5 миллионов красно-белым придется заплатить самому футболисту в качестве подъемных.

При этом, по информации источника, чемпионы России сомневаются в том, стоит ли им платить такую сумму за форварда, чей контракт истекает в следующем сентябре.

Ранее сообщалось, что Луан достиг договоренности со «Спартаком».

В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак
Комментарии (28)
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Rtu
1502105180
Да берите себе Мовсисяна хахаха
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maior-60
1502105631
Нужно брать, нечего жмотничать. Еще на позицию Комбарова необходимо быстрого и мастеровитого, думающего, позиционно верно играющего. В середину - созидателя классного.
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AlmazZz93
1502106364
Только вчера Зенит ткнул носом руководство Спартака на проблемные зоны команды, а они по напу за 25 лямов переговоры ведут. На другие позиции деньги то остануться?
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Garrincha58
1502106473
Комбарова надо менять да и вратаря по моложе тоже бы не помешало приобрести
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Пестрый
1502108525
Вот если он такой великий? почему он до сих пор не в испании или португалии? Похоже на какой то развод это бомжи могут швырять деньги без счета но с них все равно рано или поздно за это спросят а Федун на такой трансфер не пойдет это точно если только у него завтра Промеса не купят!
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deimos88
1502109069
Продать балласт в лице Комбарова, Бокетти, Попова, Мельгарехо, ибудет еще 15 лямов на гарая))
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oyabun
1502109787
Не питайте ложных надежд, друзья. Все же знают, Федун таких денег платить не будет.
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paracetamol
1502110459
За 20 миллионов евро Федун удавится.
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Спартач_навсегда
1502114007
Да не будет никаких луанов))))вообще больше никого не купят,НИКОГО такое ощущение что Ккрреру сливают иначе купили бы уже игроков ,ккк зимой или родионов хуи пинает,если Каррера съебется из-за этого пошлю федуна нах и предлагаю вообще никому не ходить на стадион,пидарас сука,стал впервые за 16 лет чемпионом бля и жалко бабло сука конченная
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Gudvin
1502123653
Федуна мандраж от такого ценника хватит))
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