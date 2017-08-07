«Гремио» готов отпустить Луана в «Спартак» за 25 миллионов

«Гремио» и «Спартак» продолжают переговоры по трансферу нападающего Луана. Бразильский клуб готов отпустить 24-летнего игрока за 20 миллионов евро. Кроме того, еще 5 миллионов красно-белым придется заплатить самому футболисту в качестве подъемных.

При этом, по информации источника, чемпионы России сомневаются в том, стоит ли им платить такую сумму за форварда, чей контракт истекает в следующем сентябре.

Ранее сообщалось, что Луан достиг договоренности со «Спартаком».

В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.