Панов: «В «Зените» Дзюба может стать изгоем. Сегодня он висит там на волоске»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о высказываниях форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который назвал болельщиков «Спартака» сектантами.

Отметим, что в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» Панов прошелся по Санкт-Петербургу в красно-белой одежде.

– То, что говорит Дзюба, всем давно понятно…

– В смысле?

– Его мало кто воспринимает в красно-белой среде. Он своими высказываниями получил полную антипатию болельщиков «Спартака. Пусть Дзюба лучше думает о своем будущем в «Зените». Сегодня он висит там на волоске. Он может стать изгоем и в этой команде. Его никто не будет поддерживать, никто не будет любить… Пусть об этом задумается.