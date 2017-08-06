Панов: «В «Зените» Дзюба может стать изгоем. Сегодня он висит там на волоске»

После этого дивного тоста, жиранул 50 гр. и погнал на стадион))
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о высказываниях форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который назвал болельщиков «Спартака» сектантами.
Отметим, что в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» Панов прошелся по Санкт-Петербургу в красно-белой одежде.
– То, что говорит Дзюба, всем давно понятно…
– В смысле?
– Его мало кто воспринимает в красно-белой среде. Он своими высказываниями получил полную антипатию болельщиков «Спартака. Пусть Дзюба лучше думает о своем будущем в «Зените». Сегодня он висит там на волоске. Он может стать изгоем и в этой команде. Его никто не будет поддерживать, никто не будет любить… Пусть об этом задумается.