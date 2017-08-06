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    Панов: «В «Зените» Дзюба может стать изгоем. Сегодня он висит там на волоске»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о высказываниях форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который назвал болельщиков «Спартака» сектантами.

    Отметим, что в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» Панов прошелся по Санкт-Петербургу в красно-белой одежде.

    – То, что говорит Дзюба, всем давно понятно…

    – В смысле?

    – Его мало кто воспринимает в красно-белой среде. Он своими высказываниями получил полную антипатию болельщиков «Спартака. Пусть Дзюба лучше думает о своем будущем в «Зените». Сегодня он висит там на волоске. Он может стать изгоем и в этой команде. Его никто не будет поддерживать, никто не будет любить… Пусть об этом задумается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2017 17:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 6 августа 2017, 19:14

      После этого дивного тоста, жиранул 50 гр. и погнал на стадион))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 6 августа 2017, 19:13

      Предатель

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2017, 18:48

      Так и будет.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 18:26

      Хорошо сказал.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 августа 2017, 18:19

      одел футболку спартака , а рассуждает о зените ... вроде обещал панов по питеру ходить в майке спартака. в колонне фанов спартака гулял что ли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 августа 2017, 18:07

      По всему не он "французам забивал",а они ему забили ..
      до сих пор,по гланды..

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 августа 2017, 17:29

      В красно-белой одежде?! А зачем? Я думаю, что он сегодня привлек бы к своей персоне внимание общественности, если был бы голый..., т.к. сегодня в Питере и так предостаточно болельщиков Спартака в одеждах своего клуба. Как то не удачный день выбрал господин Панов...

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