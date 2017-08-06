Голы Галиулина и Маркова принесли «Тосно» первые три очка в рамках РФПЛ

Тульский «Арсенал» дома уступил «Тосно» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги (1:2).
Данная победа стала для клуба из Ленинградской области первой в истории в рамках чемпионата России.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Берхамов, 40
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1:1 – Галиулин, 48
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1:2 – Марков, 55
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Источник: РПЛ