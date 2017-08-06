Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Миранчук: «Не должны думать о том, что «Локомотив» идет на первом месте»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в матче 4-го тура чемпионата России. Напомним, что в игре против дальневосточной команды 21-летний россиянин отметился голом со штрафного удара, который и принес железнодорожникам три очка.

    – Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке ты забил два таких штрафных.

    – Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.

    – Антон штрафные не исполняет?

    – Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.

    – «Локомотив» одержал четыре победы подряд. В чем секрет?

    – Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.

    – «Локомотив» вновь прибавил во втором тайме.

    – В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 6 августа 2017, 15:29

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11