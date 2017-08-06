Алексей Миранчук: «Не должны думать о том, что «Локомотив» идет на первом месте»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в матче 4-го тура чемпионата России. Напомним, что в игре против дальневосточной команды 21-летний россиянин отметился голом со штрафного удара, который и принес железнодорожникам три очка.

– Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке ты забил два таких штрафных.

– Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.

– Антон штрафные не исполняет?

– Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.

– «Локомотив» одержал четыре победы подряд. В чем секрет?

– Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.

– «Локомотив» вновь прибавил во втором тайме.

– В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать.