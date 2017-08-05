Гол Алексея Миранчука вывел «Локомотив» на первое место в чемпионате России

Поздравляю
«Локомотив» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском». Единственный гол в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.
Представляем вашему вниманию точный удар 21-летнего хавбека со штрафного удара, который позволил железнодорожникам одержать четвертую победу подряд и выйти в лидеры чемпионата.
1:0 – Миранчук, 75
ГЛ! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЛокоСКА 1:0 75' Алексей Миранчук pic.twitter.com/Co8wr50Zwd— РФПЛ (@rfpl) 5 августа 2017 г.