Гол Алексея Миранчука вывел «Локомотив» на первое место в чемпионате России

«Локомотив» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском». Единственный гол в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

Представляем вашему вниманию точный удар 21-летнего хавбека со штрафного удара, который позволил железнодорожникам одержать четвертую победу подряд и выйти в лидеры чемпионата.

1:0 – Миранчук, 75