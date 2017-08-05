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    Гол Алексея Миранчука вывел «Локомотив» на первое место в чемпионате России

    «Локомотив» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском». Единственный гол в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

    Представляем вашему вниманию точный удар 21-летнего хавбека со штрафного удара, который позволил железнодорожникам одержать четвертую победу подряд и выйти в лидеры чемпионата.

    1:0 – Миранчук, 75

    Источник: РПЛ

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    05.08.2017 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 6 августа 2017, 00:40

      Поздравляю

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 августа 2017, 23:20

      А это норма что команда уровня Локо имеет 1 напа в обойме?

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 21:53

      Ска прибавило.Локо без нападающих продолжает побеждать.С победой!

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