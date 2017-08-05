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    Нету: «Кокорин – один из главных талантов России. Надеюсь, он продолжит забивать»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение об игре нападающего Александра Кокорина, который на старте этого сезона отметился тремя голами в четырех играх. Также португалец выразил надежду, что другой форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба в ближайшее время начнет приносить пользу команде.

    — В этом сезоне у Кокорина уже 3 гола и 1 голевой пас. Это Манчини так на него повлиял?

    — Я бы не сказал, что Саша как-то изменился. Для меня он — один из главных талантов страны! И, я уверен, такое же мнение у всех в «Зените», а также у тех, кто играл с Кокориным в «Динамо». Просто иногда в твоей карьере может что-то не получаться. Но потом что-то меняется — причем что-то, понятное только тебе, — и твой потенциал выплескивается наружу! А потенциал у Саши был всегда. Надеюсь, что теперь он не остановится и продолжит забивать.

    — Перед сезоном Манчини сказал: «Кокорин и Дзюба должны забить минимум 35 мячей». Кокорин забивает, Дзюба — нет.

    — Думаю, Мистер мог бы включить сюда и Шатова. Как я уже сказал, потенциал у парней огромный. Они втроем — это вообще сильнейшее сочетание атакующих игроков для сборной России. Да, Дзюба пока не забивал, но вспомните, сколько он забил в прошлом сезоне! Быть нападающим не так-то просто, потому что как только ты не забиваешь в трех или четырех играх, все вокруг спрашивают: «Что с тобой?», «Что случилось?», «Что происходит?».

    — Луис Адриано уверен, что они с Промесом забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.

    — Если «Зенит» выиграет чемпионат, пусть забивают хоть 40. Не проблема!

    Источник: Sport24

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    05.08.2017 20:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 5 августа 2017, 21:44

      Манчини же приказал Кокорину и Дзюби набить 35 мячей на двоих, Дзюба пока не справляется)

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 5 августа 2017, 21:10

      Что то этот талант в сборную только не берут, да и мозги не работают от кабаков.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > gennadiy 5 августа 2017, 21:20

      В сборной будет ,сомнений нет,только в клубе бы играл на своей позиции.Саша-универсальный футболист ,но его место на острие атаки.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Степашкин Вова 5 августа 2017, 22:47

      Да нормально у него все с мозгами, только грязью бы по-меньше поливали .

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 20:59

      "Талант — это способность верить в успех. Полный бред, когда кто-то говорит, что вдруг открыл в себе дарование. Нет. Он просто работал. Много работал...." (Джон Леннон)
      Кокорин-то прибавляет, а вот сам Луиш не спешит к вершинам мастерства...

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 августа 2017, 20:57

      Дзюба спартачам точно накидает отсчет начнёт!

      -2
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