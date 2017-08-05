Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нету: «Кокорин – один из главных талантов России. Надеюсь, он продолжит забивать»

Нету: «Кокорин – один из главных талантов России. Надеюсь, он продолжит забивать»

5 августа 2017, 20:38
6

Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение об игре нападающего Александра Кокорина, который на старте этого сезона отметился тремя голами в четырех играх. Также португалец выразил надежду, что другой форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба в ближайшее время начнет приносить пользу команде.

— В этом сезоне у Кокорина уже 3 гола и 1 голевой пас. Это Манчини так на него повлиял?

— Я бы не сказал, что Саша как-то изменился. Для меня он — один из главных талантов страны! И, я уверен, такое же мнение у всех в «Зените», а также у тех, кто играл с Кокориным в «Динамо». Просто иногда в твоей карьере может что-то не получаться. Но потом что-то меняется — причем что-то, понятное только тебе, — и твой потенциал выплескивается наружу! А потенциал у Саши был всегда. Надеюсь, что теперь он не остановится и продолжит забивать.

— Перед сезоном Манчини сказал: «Кокорин и Дзюба должны забить минимум 35 мячей». Кокорин забивает, Дзюба — нет.

— Думаю, Мистер мог бы включить сюда и Шатова. Как я уже сказал, потенциал у парней огромный. Они втроем — это вообще сильнейшее сочетание атакующих игроков для сборной России. Да, Дзюба пока не забивал, но вспомните, сколько он забил в прошлом сезоне! Быть нападающим не так-то просто, потому что как только ты не забиваешь в трех или четырех играх, все вокруг спрашивают: «Что с тобой?», «Что случилось?», «Что происходит?».

— Луис Адриано уверен, что они с Промесом забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.

— Если «Зенит» выиграет чемпионат, пусть забивают хоть 40. Не проблема!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Нету Луиш
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
smersh45
1501955836
Дзюба спартачам точно накидает отсчет начнёт!
Ответить
insider_retro
1501955980
"Талант — это способность верить в успех. Полный бред, когда кто-то говорит, что вдруг открыл в себе дарование. Нет. Он просто работал. Много работал...." (Джон Леннон) Кокорин-то прибавляет, а вот сам Луиш не спешит к вершинам мастерства...
Ответить
gennadiy
1501956631
Что то этот талант в сборную только не берут, да и мозги не работают от кабаков.
Ответить
Alex Y
1501958645
Манчини же приказал Кокорину и Дзюби набить 35 мячей на двоих, Дзюба пока не справляется)
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
7
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+