Нету: «Кокорин – один из главных талантов России. Надеюсь, он продолжит забивать»

Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение об игре нападающего Александра Кокорина, который на старте этого сезона отметился тремя голами в четырех играх. Также португалец выразил надежду, что другой форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба в ближайшее время начнет приносить пользу команде.

— В этом сезоне у Кокорина уже 3 гола и 1 голевой пас. Это Манчини так на него повлиял?

— Я бы не сказал, что Саша как-то изменился. Для меня он — один из главных талантов страны! И, я уверен, такое же мнение у всех в «Зените», а также у тех, кто играл с Кокориным в «Динамо». Просто иногда в твоей карьере может что-то не получаться. Но потом что-то меняется — причем что-то, понятное только тебе, — и твой потенциал выплескивается наружу! А потенциал у Саши был всегда. Надеюсь, что теперь он не остановится и продолжит забивать.

— Перед сезоном Манчини сказал: «Кокорин и Дзюба должны забить минимум 35 мячей». Кокорин забивает, Дзюба — нет.

— Думаю, Мистер мог бы включить сюда и Шатова. Как я уже сказал, потенциал у парней огромный. Они втроем — это вообще сильнейшее сочетание атакующих игроков для сборной России. Да, Дзюба пока не забивал, но вспомните, сколько он забил в прошлом сезоне! Быть нападающим не так-то просто, потому что как только ты не забиваешь в трех или четырех играх, все вокруг спрашивают: «Что с тобой?», «Что случилось?», «Что происходит?».

— Луис Адриано уверен, что они с Промесом забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.

— Если «Зенит» выиграет чемпионат, пусть забивают хоть 40. Не проблема!