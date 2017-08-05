Кришито признался, что остался в «Зените» из-за Манчини

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что хотел покинуть петербургский клуб этим летом. По словам итальянца, его убедил остаться новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

– Когда узнали, что в «Зените» снова будет итальянский тренер – обрадовались?

– Очень! Был доволен, что приходит Манчини. Внимательно следил за его работой в «Интере», а теперь он в Петербурге. Честно говоря, думал об уходе из «Зенита», но тренер убедил меня остаться.

– Правда, что скоро вы продлите контракт с клубом до 2020 года? Переговоры уже идут?

– Мне еще никто не звонил по поводу контракта. Если наберут – внимательно послушаю, что скажут.

Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе петербургской команды он провел 130 матчей, в которых забил 11 голов.