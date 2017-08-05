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Кришито признался, что остался в «Зените» из-за Манчини

5 августа 2017, 10:53
3

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что хотел покинуть петербургский клуб этим летом. По словам итальянца, его убедил остаться новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

– Когда узнали, что в «Зените» снова будет итальянский тренер – обрадовались?

– Очень! Был доволен, что приходит Манчини. Внимательно следил за его работой в «Интере», а теперь он в Петербурге. Честно говоря, думал об уходе из «Зенита», но тренер убедил меня остаться.

– Правда, что скоро вы продлите контракт с клубом до 2020 года? Переговоры уже идут?

– Мне еще никто не звонил по поводу контракта. Если наберут – внимательно послушаю, что скажут.

Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе петербургской команды он провел 130 матчей, в которых забил 11 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (3)
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порт
1501923701
Интервью брали почти месяц назад. Почему на сайте решили только сейчас его опубликовать?
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qwera 1969
1501932664
Много понтов. Если бы ушел, да и хер с ним...
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