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    Кришито признался, что остался в «Зените» из-за Манчини

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что хотел покинуть петербургский клуб этим летом. По словам итальянца, его убедил остаться новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    – Когда узнали, что в «Зените» снова будет итальянский тренер – обрадовались?

    – Очень! Был доволен, что приходит Манчини. Внимательно следил за его работой в «Интере», а теперь он в Петербурге. Честно говоря, думал об уходе из «Зенита», но тренер убедил меня остаться.

    – Правда, что скоро вы продлите контракт с клубом до 2020 года? Переговоры уже идут?

    – Мне еще никто не звонил по поводу контракта. Если наберут – внимательно послушаю, что скажут.

    Напомним, что Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В составе петербургской команды он провел 130 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 5 августа 2017, 14:31

      Много понтов. Если бы ушел, да и хер с ним...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 августа 2017, 12:01

      Интервью брали почти месяц назад. Почему на сайте решили только сейчас его опубликовать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > порт 5 августа 2017, 12:20

      Ну как почему..., разогрев перед матчем...

      0
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