Промес: «Не люблю Роналду, потому что он играет за «Реал». Мой выбор – Неймар»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что симпатизирует нападающему Неймару, который ранее перешел за 222 миллиона из «Барселоны» в «ПСЖ». По мнению Промеса, бразильский форвард лучше Криштиану Роналду из «Реала».

«Моя ролевая модель в футболе — Неймар. Я болею за «Барселону» и люблю Неймара. И не люблю Роналду, потому что он играет за «Реал». Я хочу быть как Неймар.

Если он уйдет в «ПСЖ», значит, стану болельщиком «ПСЖ». Куда бы он ни пошел, я пойду за ним. Это же Неймар! Для меня он лучше, чем Роналду, даже несмотря на то что Криштиану, возможно, лучший игрок в мире. Но мой выбор – это Неймар», — сказал Промес.