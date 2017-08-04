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    Промес: «Не люблю Роналду, потому что он играет за «Реал». Мой выбор – Неймар»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что симпатизирует нападающему Неймару, который ранее перешел за 222 миллиона из «Барселоны» в «ПСЖ». По мнению Промеса, бразильский форвард лучше Криштиану Роналду из «Реала».

    «Моя ролевая модель в футболе — Неймар. Я болею за «Барселону» и люблю Неймара. И не люблю Роналду, потому что он играет за «Реал». Я хочу быть как Неймар.

    Если он уйдет в «ПСЖ», значит, стану болельщиком «ПСЖ». Куда бы он ни пошел, я пойду за ним. Это же Неймар! Для меня он лучше, чем Роналду, даже несмотря на то что Криштиану, возможно, лучший игрок в мире. Но мой выбор – это Неймар», — сказал Промес.

    Источник: Sports.ru

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    04.08.2017 01:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 августа 2017, 19:31

      За то Роналду, не продажная шкура отличия от твоего кумира.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2017, 15:34

      а кто тебя любит максимка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 4 августа 2017, 11:03

      петушок болеет за петушка и за петушиный клуб)) ха-ха))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2017, 10:01

      Болеет против клуба, но за 1 футболиста. Странная логика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 августа 2017, 09:31

      не люблю промеса потому что он играет за спартак)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 4 августа 2017, 06:25

      Интервью школьника-неудачника, а не лучшего бомбардировщиков РФПЛ !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > egrrr 4 августа 2017, 06:47

      Ты свой то коммент прочитай ...лучшего бомбардировщиков РФПЛ...ахахахаа

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      egrrr > AtticusFinch 4 августа 2017, 14:56

      Описка (т9 исправил так))) . Когда взрослый дядька, состоявшийся футболист, лучший игрок прошлого сезона чемпионата России говорит : "хочу быть как Неймар" ... Это уже клиника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 4 августа 2017, 05:03

      Ну это нам необязательно знать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      Егориус 4 августа 2017, 04:43

      Ты вообще варежку прикрой и иди перди перед женой,специалист

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:37

      А я за Спартак. Кто бы когда бы в нём не играл бы.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 августа 2017, 04:07

      Отгадайте почему я не люблю Промеса?

      2
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