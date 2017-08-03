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    «Рубин» объявил о подписании бывшего защитника «Краснодара» Сигурдссона

    Защитник «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон вернулся в Россию. 31-летний футболист перешел в «Рубин».

    Как сообщается на официальном сайте казанцев, исландец будет выступать за команду из Татарстана на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    Напомним, что Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год. В составе «быков» защитник провел 86 матчей, забив четыре гола.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.08.2017 16:06
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 августа 2017, 00:03

      • 24 августа 2016
      • 07:29 Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»
      П-и-н-д-о-с !! А "СПАСИБО" российскому клубу где ? Бабла срубил и свалил...И вот тебе НА !!! вернулся в Россию.Играет ТАК СЕБЕ, а болтает много...

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 августа 2017, 20:59

      А так, апплодирую лежа Бекиичу! Спасибо, что пришел!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 августа 2017, 20:58

      Я ток одного понять не могу, как можно было уговорить человека из Фулхэма в Россию вернутся.. Неужели у дачников конкуренция дикая?

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      Рейтинг: +65

      anatolik25 4 августа 2017, 10:22

      Шикарный трансфер для Рубина:)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2017, 08:29

      Да, помню, хорош был в паре с Гранквистом , надеюсь и здесь не оплошает...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 августа 2017, 22:31

      Защитник по меркам РФПЛ просто КЛАССНЫЙ! Да и другого Бекиевич не стал бы брать. Аксиома, однако!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 19:42

      Что-то пошло не так у викинга в Англии. А вот как казанцы узнали?

      7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Приус 3 августа 2017, 19:46

      ББК вернулся, ещё тот селекционер..помимо псих-ски/тренерской работы.

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус > xLINDAx 3 августа 2017, 19:50

      Держит нос по ветру.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2017, 18:42

      Не понимаю этого.Классный игрок.В матче со Спартаком его не хватало.У Краснодара рассыпалась защита.Правый защитник вообще не понимаю где весь матч был.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 августа 2017, 18:38

      Лёгкий нежданчик)))

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 августа 2017, 18:28

      так в Англию рвался готов был душу продать чо же вернулся то

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