«Рубин» объявил о подписании бывшего защитника «Краснодара» Сигурдссона

• 24 августа 2016
• 07:29 Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»
П-и-н-д-о-с !! А "СПАСИБО" российскому клубу где ? Бабла срубил и свалил...И вот тебе НА !!! вернулся в Россию.Играет ТАК СЕБЕ, а болтает много...
Защитник «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон вернулся в Россию. 31-летний футболист перешел в «Рубин».
Как сообщается на официальном сайте казанцев, исландец будет выступать за команду из Татарстана на правах аренды до конца сезона-2017/18.
Напомним, что Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год. В составе «быков» защитник провел 86 матчей, забив четыре гола.