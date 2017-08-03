«Рубин» объявил о подписании бывшего защитника «Краснодара» Сигурдссона

Защитник «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон вернулся в Россию. 31-летний футболист перешел в «Рубин».

Как сообщается на официальном сайте казанцев, исландец будет выступать за команду из Татарстана на правах аренды до конца сезона-2017/18.

Напомним, что Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год. В составе «быков» защитник провел 86 матчей, забив четыре гола.