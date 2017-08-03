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    Акинфеев увеличил рекорд отечественного футбола по количеству «сухих» матчей в еврокубках

    ЦСКА в ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл греческий АЕК.

    Голкипер армейцев Игорь Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках.

    На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.08.2017 13:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 августа 2017, 20:56

      Поздравляем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с новым СУХИМ рекордом!
      Дай Бог, не последним!!!
      Молодец Игорь!
      Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
      Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ и есть новый вратарский рекорд!
      ЦСКА обыграл НА КЛАССЕ греческий АЕК в матче со счётом 1:0.
      Можно ПЕШКОМ ходить по полю и забить восемь, а можно НОСИТЬСЯ, как угорелые и пропустить десять!
      Игроки ЦСКА сыграли ровно на столько, насколько этого ХВАТИЛО для победы!
      А за 1-0, что за 10-0 дают ТОЛЬКО три очка и ни очком больше!
      А зачем РВАТЬ и МЕТАТЬ, когда впереди целый сезон и силы игроков ЦСКА надо распределять равномерно!
      Что игроки ЦСКА с БОЛЬШИМ успехом продемонстрировали в матче с греческим АЕК.
      Поздравляем команду ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ и классной победой, а вратаря Игоря Акинфеева с новым вратарским рекордом! Ура!
      Вперёд ЦСКА!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 3 августа 2017, 16:22

      Рекордсмен , толи дырка , толи нет .

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 16:08

      Пропустил - рекорд, не пропустил - тоже рекорд.

      5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 августа 2017, 16:04

      ну не всё ж с минусом рекорды..

      0
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      Рейтинг: +71

      Партос 3 августа 2017, 15:57

      Побольше рекордов Игореха!!!

      1
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 3 августа 2017, 14:55

      Это в квалификации, а в группе будет другой рекорд продолжен.

      -1
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      Рейтинг: +429

      sold93 3 августа 2017, 14:31

      парадоксальный факт: самый сухой вратарь России в ЕК - самый "дырявый" вратарь во всей ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > sold93 3 августа 2017, 14:34

      Собака лает - караван идет.

      3
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > alexandr347488 3 августа 2017, 15:54

      Собака караван - лает идет.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 августа 2017, 14:14

      Молодец Игорек,так держать!

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz 3 августа 2017, 14:07

      Какие у нас скромные журналисты) Что же вы все об отечественных рекордах пишите, у Игоря есть и мирового уровня, мега-рекорд, который не смогут побить еще не одно тысячелетие

      0
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > xColaz 3 августа 2017, 14:32

      Стань в рамку и попробуй сыграть лучше.

      5
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      Рейтинг: +886

      xColaz > alexandr347488 3 августа 2017, 15:06

      Ееее! Как долго я ждал такого предложения с неба! Присылайте контракт, мой юрист проверит, при необходимости пришлем протокол разногласий. Только зарплату сразу норм пишите, процентов на 20 выше, чем у дырки. Далее подписание и приступим)

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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > xColaz 3 августа 2017, 15:18

      Чтобы получить контракт, нужно с юного возраста пахать как Папа Карло, а с небушка, после манны небесной упавшей на Моисея в пустыне, уже давно ничего не падает.
      Как-то так.

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      Рейтинг: +886

      xColaz > alexandr347488 3 августа 2017, 15:23

      К сожалению, без контракта я не смогу выполнить вашу просьбу. Меня даже на поле не выпустят. (Пашут пахари, а российские футболисты балду гоняют)

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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > xColaz 3 августа 2017, 15:23

      Это несомненный плюс для отечественного и мирового футбола.

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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > alexandr347488 3 августа 2017, 15:56

      Любой встанет))) итог будет тот же - проёб))))

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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 3 августа 2017, 14:06

      желаю удачи!!!...11 лет пропускал - пускай столько же не пропускает)))...моё субъективное мнение: Гончаренко повлиял и на него и на защитников и на команду...

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