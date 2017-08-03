Акинфеев увеличил рекорд отечественного футбола по количеству «сухих» матчей в еврокубках

Поздравляем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с новым СУХИМ рекордом!
Дай Бог, не последним!!!
Молодец Игорь!
Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ и есть новый вратарский рекорд!
ЦСКА обыграл НА КЛАССЕ греческий АЕК в матче со счётом 1:0.
Можно ПЕШКОМ ходить по полю и забить восемь, а можно НОСИТЬСЯ, как угорелые и пропустить десять!
Игроки ЦСКА сыграли ровно на столько, насколько этого ХВАТИЛО для победы!
А за 1-0, что за 10-0 дают ТОЛЬКО три очка и ни очком больше!
А зачем РВАТЬ и МЕТАТЬ, когда впереди целый сезон и силы игроков ЦСКА надо распределять равномерно!
Что игроки ЦСКА с БОЛЬШИМ успехом продемонстрировали в матче с греческим АЕК.
Поздравляем команду ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ и классной победой, а вратаря Игоря Акинфеева с новым вратарским рекордом! Ура!
Вперёд ЦСКА!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
ЦСКА в ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл греческий АЕК.
Голкипер армейцев Игорь Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках.
На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.