Акинфеев увеличил рекорд отечественного футбола по количеству «сухих» матчей в еврокубках

ЦСКА в ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл греческий АЕК.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках.

На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.