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    «Зенит» выпустил видеоролик в преддверии игры со «Спартаком»

    «Зенит» представил видеоролик, посвященный матчу четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака».

    Стоит отметить, что в видеоролике принял участие новичок сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.08.2017 13:07
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    Комментарии44
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 августа 2017, 20:53

      Видео ролик к матчу Спартака и Зенита!!!!
      Информация для размышления!
      На безрыбье и РАК - рыба!
      Так и со Спартаком!!!
      На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
      Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
      Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
      Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
      В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
      А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
      Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
      А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
      А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
      До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
      Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
      Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет вставать на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ.
      Я и в прошлом году об этом писал и обращал внимание Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартачка!
      Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
      ЦСКА тоже задвинули на свеженького Спартачка после матча 4-го раунда ЛЧ, а Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
      Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
      Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
      Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
      Вы скажете: - "Мелочи???"
      Нет! Это не мелочи!!!
      На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
      Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
      Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
      Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!

      -1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > Popularov 3 августа 2017, 21:25

      Слышь ты умник, ты хочешь сказать, что зенит не пользуется такими "финтами"??? Или другие клубы не пользуются?? Ещё как пользуются! Или хочешь сказать, что у Федуна больше денег чем у Миллера?))) Ха-ха), наивный парниша))

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Popularov 3 августа 2017, 22:17

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      В этом сезоне Спартаку эти финты не помогут...

      -5
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Popularov 4 августа 2017, 07:27

      Что же Федун тогда 16 лет ничего не выигрывал? или у ЦСКА и Зенита в прошлом сезоне просто денег не было?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 3 августа 2017, 19:27

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      Спартаку кранты, подождёт ещё 10 лет.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 августа 2017, 18:54

      Пока с работы пришел, видео уже стерли. Что так?

      0
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Супермачо 4 августа 2017, 00:52

      На официальном сайте посмотри.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 18:02

      Фиговина какая-то а не ролик. Спартак Всегда будет первым! Победа останется за нами!

      5
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > OfaZavr 3 августа 2017, 22:18

      посмотрим игру тогда и будем делать выводы!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 3 августа 2017, 17:14

      Я не понимаю, почему в большинстве комментариев ниже столько говна, почему нельзя воспринимать предстоящий матч как праздник для болельщиков, как еще один повод ждать выходные.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:07

      Не поможет вам не ролики,не ваши аргентинцы,Спартак лучший!!!!!!!!!! Команда номер один в СССР!!!!!!!!! Все болеем за народную команду!!!!!!!!!!!! А Зениту удачи,думаю и серебро это успех!!!!!!!!! Спартак - Чемпион!!!!!!!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1308

      Taps > Mahone 3 августа 2017, 19:28

      А почему у вас вместо народа СССР негры играют ?

      -2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Taps 3 августа 2017, 22:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это народные негры!))))

      -4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2017, 16:50

      Не думаю что лев в данном случае связан с масонством(как сказано ниже)Тем более когда жил царь Соломон масонов ещё не было - только иудеи.Ролик как ролик - решили подогреть интерес.Матч не решающий ,но значимый.От него многое будет зависеть.

      2
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 3 августа 2017, 16:14

      Показали бы как Зенит по 4-5 штук мясу забивал, лучше. И как а прошлом сезоне самолучший судья Егорькин 100% пен в их ворота не дал.

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 августа 2017, 15:57

      Спартаку надо ролик выпустить с Запашными, как львов и тигров укращают.

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp > SPARTAK 85 3 августа 2017, 21:00

      классная идея )) мне бы понравилось ))) но победит Зенит!!!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > alp 4 августа 2017, 07:24

      Пусть игра рассудит. Обеим командам без травм.

      1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 3 августа 2017, 15:51

      Что за хрюканье на Зенитовской ветке???)))

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