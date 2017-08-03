«Зенит» выпустил видеоролик в преддверии игры со «Спартаком»

Видео ролик к матчу Спартака и Зенита!!!!
Информация для размышления!
На безрыбье и РАК - рыба!
Так и со Спартаком!!!
На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет вставать на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ.
Я и в прошлом году об этом писал и обращал внимание Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартачка!
Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
ЦСКА тоже задвинули на свеженького Спартачка после матча 4-го раунда ЛЧ, а Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
Вы скажете: - "Мелочи???"
Нет! Это не мелочи!!!
На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!
«Зенит» представил видеоролик, посвященный матчу четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака».
Стоит отметить, что в видеоролике принял участие новичок сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.