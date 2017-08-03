«Зенит» выпустил видеоролик в преддверии игры со «Спартаком»

«Зенит» представил видеоролик, посвященный матчу четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака».

Стоит отметить, что в видеоролике принял участие новичок сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.