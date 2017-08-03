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    Мещеряков: «Переименование арены поможет «Локомотиву» в соблюдении финансового фэйр-плей»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил возможность переименования стадиона клуба в «РЖД Арену».

    «Это будет выгодно для «Локомотива». Нейминг спортивных сооружений – мировая практика, и ее надо использовать и в контексте работы с основными рекламодателями.

    Думаю, переименование арены поможет нам с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. В рамках ФФП оцениваются рекламные и спонсорские контракты для рекламодателей, и мы сейчас активно работаем в этом направлении», – заявил Мещеряков.

    Ранее появилась информация, что стадион будет переименован до 5 августа – ко Дню железнодорожника.

    Источник: Известия

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    03.08.2017 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:41

      Не понимаю: у корыта (условно) меняют название на лохань. В чём феер плей?

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