Мещеряков: «Переименование арены поможет «Локомотиву» в соблюдении финансового фэйр-плей»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил возможность переименования стадиона клуба в «РЖД Арену».

«Это будет выгодно для «Локомотива». Нейминг спортивных сооружений – мировая практика, и ее надо использовать и в контексте работы с основными рекламодателями.

Думаю, переименование арены поможет нам с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. В рамках ФФП оцениваются рекламные и спонсорские контракты для рекламодателей, и мы сейчас активно работаем в этом направлении», – заявил Мещеряков.

Ранее появилась информация, что стадион будет переименован до 5 августа – ко Дню железнодорожника.