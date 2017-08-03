ЦСКА интересуется полузащитником «Гамбурга» Уолесом

Руководство ЦСКА присматривается к бразильскому полузащитника «Гамбурга» Уолесу. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Йенс Тодт. Он также дал понять, что москвичи пока не отправляли официальный запрос в клуб, поэтому немцы не имеют на руках конкретных предложений.

Напомним, что Уолес перебрался в «Гамбург» из бразильского «Гремио» в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб девять матчей в Бундеслиге, забив один мяч. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

Срок действующего контракта бразильца с немецким клубом рассчитан до середины 2021 года.