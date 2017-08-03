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    ЦСКА интересуется полузащитником «Гамбурга» Уолесом

    Руководство ЦСКА присматривается к бразильскому полузащитника «Гамбурга» Уолесу. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Йенс Тодт. Он также дал понять, что москвичи пока не отправляли официальный запрос в клуб, поэтому немцы не имеют на руках конкретных предложений.

    Напомним, что Уолес перебрался в «Гамбург» из бразильского «Гремио» в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб девять матчей в Бундеслиге, забив один мяч. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

    Срок действующего контракта бразильца с немецким клубом рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Bild

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    03.08.2017 06:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 августа 2017, 12:17

      что то кони вялые на переправе(на рынке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 августа 2017, 12:14

      В аренду сначала возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 августа 2017, 10:30

      что за фрукт?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 3 августа 2017, 07:06

      Ох ох даже слух про трансфер ЦСКА уже греет душу) А вот зачем ПЗ непонятно, нам Нап и защитники нужны, а вотс ПЗ вроде не все так печально

      4
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