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ЦСКА интересуется полузащитником «Гамбурга» Уолесом

3 августа 2017, 06:17
4

Руководство ЦСКА присматривается к бразильскому полузащитника «Гамбурга» Уолесу. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Йенс Тодт. Он также дал понять, что москвичи пока не отправляли официальный запрос в клуб, поэтому немцы не имеют на руках конкретных предложений.

Напомним, что Уолес перебрался в «Гамбург» из бразильского «Гремио» в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб девять матчей в Бундеслиге, забив один мяч. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

Срок действующего контракта бразильца с немецким клубом рассчитан до середины 2021 года.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы ЦСКА Гамбург Уолес
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1501733168
Ох ох даже слух про трансфер ЦСКА уже греет душу) А вот зачем ПЗ непонятно, нам Нап и защитники нужны, а вотс ПЗ вроде не все так печально
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ПФК ЦСКА Моscow
1501745406
что за фрукт?)
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BRO_football
1501751689
В аренду сначала возьмут
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x-x-x-x-x
1501751873
что то кони вялые на переправе(на рынке)
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