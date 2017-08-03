Пашалич прибыл в Москву

Новичок «Спартака» полузащитник Марио Пашалич утренним рейсом прибыл в Москову в аэропорт Шереметьево. Его сопровождали агент, девушка и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов. На четверг у него запланировано прохождение медобследования, после чего он сможет присоединиться к команде.

Напомним, в минувшую среду 22-летний хорват, права на которого принадлежат «Челси», согласовал условия годичной аренды со столичным клубом.