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    Пашалич прибыл в Москву

    Новичок «Спартака» полузащитник Марио Пашалич утренним рейсом прибыл в Москову в аэропорт Шереметьево. Его сопровождали агент, девушка и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов. На четверг у него запланировано прохождение медобследования, после чего он сможет присоединиться к команде.

    Напомним, в минувшую среду 22-летний хорват, права на которого принадлежат «Челси», согласовал условия годичной аренды со столичным клубом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 06:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 августа 2017, 08:54

      Интересно, выйдет на игру с Зенитом? Думается мне, рисковать пока не будут, в крайнем случае на замену выпустят, в зависимости от хода игры.

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