Лига чемпионов. ЦСКА обыграл АЕК благодаря голу Натхо и вышел в следующий раунд

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле одержал минимальную победу над АЕКом – 1:0. Автором единственного гола стал Бибрас Натхо, поразивший ворота соперника спустя две минуты после выхода на замену.

Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (3:0) прошел в следующий раунд еврокубка.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Натхо, 74.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Витиньо, Чалов (Оланаре, 69).

АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симойш (Галанопулос, 77), Лопеш, Чосич, Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71).

Предупреждения: Головин, 37; Фернандес, 58; Васин, 67 – Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90+4.

Первый матч – 2:0