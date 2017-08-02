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    Лига чемпионов. ЦСКА обыграл АЕК благодаря голу Натхо и вышел в следующий раунд

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле одержал минимальную победу над АЕКом – 1:0. Автором единственного гола стал Бибрас Натхо, поразивший ворота соперника спустя две минуты после выхода на замену.

    Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (3:0) прошел в следующий раунд еврокубка.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Натхо, 74.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Витиньо, Чалов (Оланаре, 69).

    АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симойш (Галанопулос, 77), Лопеш, Чосич, Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71).

    Предупреждения: Головин, 37; Фернандес, 58; Васин, 67 – Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90+4.

    Первый матч – 2:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 21:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 11:45

      Молодцы армейцы! С победой! Игорю здоровья!

      4
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > OfaZavr 3 августа 2017, 21:39

      Вот так и хочется взять и пожать руку фанату Спартака, который в Европе болеет за все клубы России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 августа 2017, 10:54

      Спешу поздравить Игорька с замечательной "сухой" серией. Ура, счет уже 2:43! Лиха беда начало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Grub3r 3 августа 2017, 07:46

      Игорю Здоровья! Молодчики и всем нашим сильной игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 3 августа 2017, 07:00

      Акинфеев молодец- пересилил себя и начал смелее играть на выходах. Жаль травму получил. Здоровья ему. Да и сухую серию, пусть продлит, хотя бы наполовину своей предыдущей. Ну на треть.))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:55

      Пока ладно.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 августа 2017, 05:18

      Натужная победа, дальше будет тяжелее

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 августа 2017, 00:25

      С победой!!!

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 августа 2017, 00:11

      Молодцы! Успехов!

      2
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 2 августа 2017, 23:18

      С победой армейцев!
      Виктория Плызень и Динамо Киев вылетели,
      ЦСКА попадает в число сеяных клубов при жеребьевке,
      Если счет в матче Аякс - Ницца сохранится (2:1 на 75 мин), Ницца вылетит, тогда,
      Возможные соперники ЦСКА в 4-м раунде: Спортинг Лиссабон (Португалия), Стяуа (Румыния), Хоффенхайм (Германия), Истанбул Башакшехир (Турция), Янг Бойз (Швейцария)
      Удачи, надеюсь пробьетесь в групповой этап.
      Только что-то трансферов новых не видно.

      5
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Помпомпом 2 августа 2017, 23:27

      PS Если Аякс вылетит, а Ницца пройдет - то из моего списка вычеркиваем Спортинг, добавляем Ниццу.
      На 80 мин счет 2:2. при таком раскладе Ницца проходит, за счет большего количества голов на выезде (результат первой игры 1:1).

      3
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > AGE_13 3 августа 2017, 00:28

      С чего это вдруг? Хоффенхайм, за счет своего рейтинга - несеяный клуб.
      Аякс вылетел, Ницца идет дальше, таким образом,
      Возможные соперники ЦСКА в 4-м раунде: Стяуа (Румыния), Янг Бойз (Швейцария), Ницца (Франция), Хоффенхайм (Германия), Истанбул Башакшехир (Турция).
      Мне кажется, можно проходить дальше) представители Франции и Германии будут наиболее неудачными соперниками при жеребьевке.. Узнаем в пятницу, 4 августа.

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Помпомпом 3 августа 2017, 00:30

      Отметим, что из 5 сеяных клубов 3 раунда нечемп. квалиф., прошел лишь один клуб - ЦСКА, остальные уехали в ЛЕ.
      Так, что это определяющим фактором не является)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 августа 2017, 23:04

      Усилятся надо ,в атаке нет завершающей стадии. Дальше будут соперники все сильнее ,и одной схемой не отделаешься .

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