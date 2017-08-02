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  • Лига чемпионов. ЦСКА обыграл АЕК благодаря голу Натхо и вышел в следующий раунд

Лига чемпионов. ЦСКА обыграл АЕК благодаря голу Натхо и вышел в следующий раунд

2 августа 2017, 21:52
45

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле одержал минимальную победу над АЕКом – 1:0. Автором единственного гола стал Бибрас Натхо, поразивший ворота соперника спустя две минуты после выхода на замену.

Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (3:0) прошел в следующий раунд еврокубка.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Натхо, 74.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Витиньо, Чалов (Оланаре, 69).

АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симойш (Галанопулос, 77), Лопеш, Чосич, Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71).

Предупреждения: Головин, 37; Фернандес, 58; Васин, 67 – Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90+4.

Первый матч – 2:0

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА АЕК
Комментарии (45)
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InterMilLano1908
1501700151
Главное это здоровья Игорю!!!
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SunRomeS
1501700154
С победой! Игорю здоровья, надеюсь просто ушиб. 3 раза тьфу
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4agaaa
1501700157
Тяжелый матч! С победой российский клуб! Игорю здоровья!!!
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mialkov
1501700254
Ну что... Игра по счету... Если честно, то так и надо было играть (если не думать о зрителях). Абсолютно заслуженный выход армейцев в следующую стадию. Поздравляю! ЗЫ. Здоровья Акинфееву!!! Надеюсь всё обойдется!
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VVM1964
1501700277
ЦСКА С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ . КАК И ПЕРВЫЙ МАТЧ СПОКОЙНО НА КЛАССЕ , С РАЗНИЦЕЙ ТОЛЬКО В СЧЕТЕ , ДА И ТО ПОКАЗАЛОСЬ , ЧТО ГОЛ БЫЛ ЗАБИТ БЕЗ НАРУШЕНИЯ . НУ И ПОЖАЛУЙ ПОБОЛЬШЕ МОМЕНТОВ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВОРОТ БЫЛО ПОБОЛЬШЕ ( В ОБЕ СТОРОНЫ )
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cska-62
1501700551
Тяжелейший матч. В отличие от игры в Афинах, АЕК предстал сегодня совсем другой командой. Он и играл организованнее, и, главное – острее! Не вытащи Игорь Акинфеев мяч из девятки на 63 минуте, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось?! Был бы реализованный стандарт ЦСКА, и как бы складывалось у греков игра в атаке, распечатай они армейские ворота. P.S. Будем надеяться, что травма Акинфеева не серьёзная. Больше ничего не остаётся.
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Чермындыр
1501700701
Думаю заголовок можно было назвать так: "ЦСКА обеспечил себе место в еврокубках". Ведь даже в случае поражения в раунде плей-офф, он все равно попадет в групповой этап ЛЕ. Теперь болеем против Аякса, Динамо К и Виктории Пл. Нужно, чтобы двое из этой троицы не прошли дальше
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portero
1501700805
С победой ЦСКА!
Ответить
АЛЕКС 58
1501701444
Потрепали сегодня греки нервишки! ЦСКА с победой!!!
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SPACE TRUCKIN
1501701630
я - спартач,но всегда болею за наши клубы в ЕК...ЦСКА - с победой!Солидно и всё по делу...
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